La cantante puertorriqueña Olga Tañón conmovió al público peruano durante su participación en el programa ‘Esta noche’ de La Chola Chabuca, donde abrió su corazón para hablar sobre sus inicios musicales y el fuerte vínculo que mantuvo con sus padres. Fiel a su estilo, la "mujer de fuego" compartió detalles personales marcados por sacrificios, disciplina y un profundo agradecimiento familiar.

“Tremendos viejos me tocaron”, expresó Olga Tañón con emoción, recordando que desde joven se prometió recompensar todo el esfuerzo que hicieron por ella. “Yo no me quiero comprometer hasta que yo no les compre una casa y sacar a mis papás de trabajar”, relató, revelando que sus padres fueron su impulso en su carrera.

Olga Tañón y el delicado momento de su padre

Olga Tañón recordó con cariño la dura rutina de su padre, quien salía de casa de madrugada para trabajar. “Mi papá se levantaba a las 3 de la mañana para preparar su almuerzo”, contó, detallando que en una de esas jornadas comenzó a deteriorarse su salud. “Ahí fue donde se nos puso malito en una ocasión”, señaló.

Olga Tañón recordó su momento más delicado llegó cuando su padre cayó en coma. Olga, sin perder la esperanza, recurrió a la música como puente emocional. “Le cantaba todos los días la canción 'La Cumparsita'”, reveló. Como muestra de respeto, cambió su apariencia solo para él: “Me pinté el cabello negro y la boca roja hasta que despertó de nuevo”.

Olga Tañón y la pérdida de sus padres

Su padre, José Esteban “Pepe” Tañón, falleció el 13 de octubre de 2015 a los 94 años, por causas naturales. Olga compartió la noticia en sus redes y lo homenajeó públicamente como un “héroe”, destacando el legado de amor y enseñanza que le dejó.

Por su parte, su madre, Carmen Gloria Ortiz Tañón, falleció el 16 de marzo de 2017. En ese momento, Olga explicó que un secuestro exprés al que fue sometida su madre agravó notablemente su salud, especialmente por la diabetes y problemas renales derivados del susto.