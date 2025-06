El nombre de Reimond Manco volvió a sonar en el mundo del entretenimiento luego de su participación en el programa 'Esta noche', conducido por Ernesto Pimentel, conocido por su personaje 'La Chola Chabuca'. Durante la entrevista emitida el 28 de junio, el exjugador fue consultado sobre su pasado sentimental con Shirley Arica, una figura de la farándula con la que fue relacionado hace casi 15 años.

La conversación televisiva dejó titulares, especialmente cuando Pimentel sugirió la posibilidad de un reencuentro en vivo con la modelo. Sin rodeos, Manco rechazó tajantemente esa opción, remarcando que su presente está enfocado en su familia y que ese tipo de situaciones “no le suman”.

La dura respuesta de Reimond Manco sobre volver a ver a Shirley Arica

Durante su aparición en el programa 'Esta noche', Reimond Manco fue interpelado directamente sobre su vínculo pasado con Shirley Arica, quien en su momento fue su pareja mediática en uno de los romances más sonados de la farándula nacional. Ante la pregunta de si había tenido un encuentro reciente con ella, Manco respondió: “No, que yo recuerde, no”.

Cuando 'La Chola Chabuca' le planteó la idea de dejar entrar al set a Shirley Arica, el exfutbolista fue aún más contundente. “No, no tiene sentido. Creo que mi esposa merece respeto, todo el respeto del mundo y, aparte, es algo que a mí no me suma en nada”, expresó. Con esas palabras, el exvolante de la selección peruana dejó claro que no está dispuesto a revivir episodios del pasado que podrían incomodar su actual estabilidad personal.

Sobre el ampay que los tuvo como protagonistas en su juventud, Manco recordó que fue la propia modelo quien reconoció que se trató de un montaje. “Ella lo ha contado, ella lo ha dicho, no lo he dicho yo, ella dijo que fue un ampay sembrado”, señaló, deslindando cualquier responsabilidad sobre aquella polémica mediática.

¿Quién es la esposa de Reimond Manco?

Alejado de los escándalos que alguna vez lo rodearon, Reimond Manco y su esposa, Lilia Moretti, llevan una vida familiar consolidada desde hace más de una década. Moretti, natural de Tumbes y de aproximadamente 35 años, es madre de dos de los hijos del exfutbolista. Además, tiene dos hijos de una relación anterior, formando junto a Manco una familia ensamblada de seis miembros.

El primer encuentro entre la pareja ocurrió en una reunión entre amigos, aunque no empezó con el pie derecho. Según ha contado ella misma, una diferencia musical marcó su inicio: ella prefería reguetón, mientras que él se inclinaba por la salsa. Sin embargo, esa pequeña diferencia no impidió que construyeran una relación sólida, que en 2014 se formalizó sentimentalmente y que en 2018 culminó en una ceremonia íntima de matrimonio, con la presencia del cantante Josimar como parte del evento.

Lilia Moretti es una figura discreta en redes sociales, donde comparte su afinidad por la naturaleza y la actividad física. Por su parte, Reimond Manco ha expresado públicamente su amor por su familia. En una publicación emotiva escribió: “La familia... donde la vida empieza y el amor nunca acaba. Los amo mi banda”.