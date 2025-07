La actriz cómica Clara Seminara explotó en contra de Alfredo Benavides, luego de que este asegurara en una reciente entrevista con Trome que la denuncia contra Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, habría sido motivada por venganza y que no existían pruebas que demostraran el presunto delito de tocamientos indebidos. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Seminara expresó su indignación por las declaraciones del humorista y aclaró que él no formaba parte del elenco de ‘El Wasap de JB’ en el momento en que ocurrieron los hechos.

Además, la actriz, quien actualmente reside en España, sorprendió al revelar el motivo por el que, según ella, Alfredo Benavides habría sido separado del programa que lidera su hermano, Jorge Benavides. Clara señaló que el comediante fue despedido por mal comportamiento, dejando entrever que tendría problemas con el alcohol. “Tú no estabas en ese momento porque a ti te botaron del programa tu hermano y tu cuñada por borracho... ahora después de 7 años vienes a decir que eres el gran amigo de Yuca y lo defiendes y que tienes pruebas”, sentenció la actriz en su video.

Clara Seminara le responde a Alfredo Benavides y muestra pruebas en contra de 'Yuca'

Clara Seminara inició su video deseando una pronta recuperación a su excompañero Enrique Espejo luego de que Alfredo Benavides afirmara que el comediante “murió” y cayó en una profunda depresión tras ser denunciado por ella. Cabe recordar que en marzo pasado, 'Yuca' sufrió un grave accidente al caer en la vía pública y golpearse la cabeza, lo que lo mantuvo varios meses en la UCI.

La actriz aclaró que su denuncia fue presentada hace años y que no guarda relación con el accidente. “La denuncia se la puse hace 7 años, no tiene nada que ver con el accidente que él tuvo. Así que Alfredo Benavides, no hables estupideces, no me culpes de algo que no tengo nada que ver, ni siquiera vivo en Perú”, expresó molesta.

Seminara también respondió a las declaraciones de Benavides sobre la supuesta falta de pruebas en su denuncia, asegurando que presentó evidencias sólidas, razón por la cual ha ganado en dos instancias judiciales, aunque el proceso continúa debido a las apelaciones de la defensa del comediante. “Si tenías pruebas hace 7 años, ¿por qué no la sacaste? Espero que esas pruebas sean el video de las cámaras de seguridad que yo pedí y no me quisieron dar porque justo las cámaras no grabaron. Espero que sean esas pruebas, porque las pruebas que yo presenté son tan fehacientes que me han dado la razón dos veces”, afirmó.

Para sustentar sus dichos, mostró una captura de un mensaje de una supuesta excompañera —sin revelar su identidad— con el fin de no perjudicarla públicamente. “Podrán tener trabajando con él años, pero no están metidos todo el día ahí con él. Yo ya le dije a Karin que es irrespetuoso, por eso no le hablaba”, se lee en el chat presentado por la actriz.

Clara Seminara revela que le cerraron las puertas tras denuncia

Finalmente, Clara Seminara rechazó tajantemente las acusaciones de que su denuncia fue motivada por una supuesta venganza hacia Jorge Benavides y su esposa Karin, quienes, según afirmó anteriormente, la despidieron luego de que hiciera público su caso. “¿Contra tu hermano y tu esposa que me echaron de un programa porque me quejé? ¿Qué venganza voy a tener? Si me fui del país y lo denuncié de la manera correcta, con mis abogados y un juicio sin corrupción, sin pagarle a nadie, con mis pruebas”, aclaró la actriz.

Asimismo, reveló las duras consecuencias personales y profesionales que enfrentó tras presentar su denuncia por tocamientos indebidos contra ‘Yuca’. Según comentó, se le cerraron las puertas en la televisión peruana, lo que la obligó a dejar el país. “A mí me culpan por quejarme. Me sorprende ver cómo se habla del sufrimiento de un denunciado y no se habla de mi sufrimiento. Yo me fui del Perú, a mí me cerraron las puertas, yo me quedé sin trabajo. De eso no se habla”, expresó con indignación.