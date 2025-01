En mayo de 2019, Clara Seminara denunció al humorista Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, por un incidente ocurrido el 25 de octubre de 2018 en el programa ‘El Wasap de JB’ de Latina. Según Seminara, ‘Yuca’ abusó de su confianza y le tocó inapropiadamente antes de filmar un segmento. Tras el incidente, ella lo golpeó en dos ocasiones en la cara.

El actor cómico le pidió perdón, pero fue por petición de Jorge Benavides. Con el paso de las semanas, Seminara comenzó a aparecer cada vez menos en el show humorístico, hasta que un día dejaron de llamarla, mientras que Enrique Espejo continuó en el elenco. Ella buscaba justicia y, según sus declaraciones, el poder judicial falló recientemente a su favor.

'Yuca' es sentenciado a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida

La actriz Clara Seminara anunció que el Poder Judicial emitió un fallo favorable en su denuncia contra el cómico Enrique Espejo, ‘Yuca’, por el delito de tocamientos indebidos. La sentencia impuso una pena de tres años de prisión suspendida, además de una reparación económica de S/ 6.000

“Una vez más se está haciendo justicia con este nuevo fallo. La denuncia la hice en el 2018, han pasado seis años y las autoridades me respaldan después de tantas investigaciones. Ahora espero que el señor acepte su sentencia y no vuelva a apelar porque ya no tiene argumentos para eso”, señaló Clara Seminara.

Enrique Espejo 'Yuca' y Clara Seminara. Foto: Instagram.

¿A qué se dedica Clara Seminara en la actualidad?

Clara Seminara, reside actualmente en Madrid, España, donde ha decidido 'hacer patria' en el extranjero. A través de sus redes sociales, ha compartido su nueva aventura empresarial: la apertura de su restaurante de comida peruana, denominado ‘Awki’, un proyecto que ha contado con el respaldo de su pareja. La actriz, conocida por su sentido del humor, también se mantiene activa en el mundo del stand up comedy. Anteriormente, condujo un programa en una emisora de radio española, lo que refleja su versatilidad en el ámbito del entretenimiento.

En su nueva vida en Europa, Clara comparte un hogar con su novio, Nicolás de La Borda, un hecho que ella celebró con entusiasmo en su cuenta de Instagram. Al recordar su llegada al país, Seminara confesó que emigró con una pequeña maleta que contenía sus sueños y anhelos, los cuales, tras varios años de esfuerzo, han comenzado a materializarse.