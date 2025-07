Alfredo Benavides sorprendió al confesar que el actor Stefano Tosso, hijo del fallecido Ricky Tosso, lo llama ‘papá’. El cómico, integrante de ‘JB en ATV’, dejó sorprendidas a las conductoras del pódcast ‘Sin vergüenzas’ al compartir el motivo

El humorista contó que prácticamente crio a Stefano, hoy de 33 años, tras sostener una relación sentimental con su madre, María Fernanda, recalcando que en esa época ella ya estaba separada de Ricky Tosso.

“A Stefano lo crio desde que tuvo un año, donde yo tengo una relación con la mamá de Stefano. Este ya Ricky (Tosso) ya se había separado de ella, ya no vivián juntos. Y conmigo él ha crecido, se ha formado”, reveló Benavides.

¿Cómo reaccionó Ricky Tosso al enterarse de que Alfredo Benavides estaba con la madre de su hijo?

Alfredo Benavides recordó que, al iniciar su relación con María Fernanda y ganarse el cariño del pequeño Stefano, Ricky Tosso lo citó para conversar en una cafetería. El cómico señaló que fue con miedo al encuentro, pensando que el actor podía reaccionar con violencia.

“Me dijo ‘Quiero que me mires a los ojos y me digas una cosa, ¿tú estás con María Fernanda?’, le dije que sí, y él me respondió: ‘No sabes lo feliz que me haces, porque sé la clase de persona que va a criar a mi hijo’”, contó Benavides.

Sin embargo, contó también que al hacerse público su romance, empezaron a señalarlo. Lo acusaban de haberle quitado la mujer a Ricky Tosso. “Ahí la gente ‘comenzó a comer de eso’. La clásica. Que le quite la mujer, que eso no hacen los amigos. Querían hacerme ese tipo de fama”, compartió.

María Fernanda, expareja de Ricky Tosso en el medio. Foto: YouTube.

¿Cómo nació el amor entre Alfredo Benavides y la expareja de Ricky Tosso?

Durante la entrevista, Alfredo Benavides relató cómo se dio el romance entre él y María Fernanda, madre de Stefano Tosso y expareja del recordado actor Ricky Tosso. Según contó, todo empezó de manera natural, cuando los tres comenzaron a salir en grupo.

“Conozco a Ricky junto a María Fernanda cuando ellos venían de Arequipa y ya estaban separados. Ricky entra a ‘Risas y salsa’ por una gestión que hice con Guille. Empezamos a salir en grupo, ya no estaban juntos, y en ese entorno también estaba María Fernanda. Con el tiempo empezamos a frecuentarnos más”, recordó el cómico.

Ricky Tosso falleció el 11 de septiembre de 2016 a los 56 años, a causa de una fibrosis pulmonar. Fue muy querido por el público peruano, que lo admiraba por su versatilidad y su talento para crear personajes entrañables.