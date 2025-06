El pasado domingo 8 de junio, Pablo Heredia generó una ola de reacciones en 'El valor de la verdad', donde confesó detalles de sus vínculos sentimentales con Ale Fuller, Flavia Laos y un acercamiento con Mayra Goñi. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente encendieron las redes sociales, además de provocar una pronta respuesta por parte de Flavia, quien dio su versión y expuso chats con el argentino.

La más afectada por los comentarios fue Ale Fuller, quien desde Estados Unidos se comunicó con el programa 'América hoy' para desmentir categóricamente haber interferido en alguna relación entre Pablo Heredia y Mayra Goñi. La actriz se mostró visiblemente molesta por los señalamientos autorizados, según ella, por Flavia Laos: “Según las palabras de Ric (tiktoker), Flavia le autorizó decir que yo me metí en el romance de Mayra y Pablo, y esa es una mentira demasiado descarada”.

Ale Fuller arremete contra Flavia Laos y lanza advertencia

Durante la entrevista, Ale Fuller calificó de injustas las declaraciones que afirman que en el set de 'Ven baila quinceañera' todos sabían del romance entre Mayra Goñi y Pablo Heredia, lo que implicaría una supuesta falta de “códigos” al iniciar su propia relación con el actor argentino. Fuller respondió contundente: “Me parece mal que se mienta al momento de declarar y que se autorice que se comparta información falsa”.

Asimismo, cuestionó los chats mostrados por Flavia Laos, donde Pablo Heredia le habría dicho que Ale sentía envidia hacia ella. La actriz no dudó en dejar entrever que guarda pruebas que podrían cambiar el enfoque mediático del caso: “Si yo mostrara los chats que tengo...”.

Flavia Laos expone chats con Pablo Heredia

En su intervención en 'Amor y fuego', Flavia Laos mostró pruebas contundentes: conversaciones privadas con Pablo Heredia donde el actor argentino no solo reconoce que se equivocó con Ale Fuller, sino que le confiesa a Flavia que estaba enamorado de ella desde el inicio: “Sí la cag** con Ale, fue porque desde el primer momento sentí cosas por ti y no lo supe manejar... me hago cargo de todo, pero para mí no fue en vano.”

Laos también reveló que en esas mismas conversaciones, Pablo Heredia despotricaba contra Ale Fuller con la intención de justificar su romance con ella. Uno de los mensajes más controversiales fue: “Pero no era tu amiga, ni lo será nunca. Te envidia muchísimo y si estuvo así, es por pura competencia y ego". Asimismo, Flavia narró el duro momento que vivió al contarle a su amiga sobre su vínculo con Pablo: “Lloramos horrible. Le dije ‘¿cómo quieres proceder?’, y me dijo ‘no digamos nada’.”