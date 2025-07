Dayanita rompió su silencio en una reciente entrevista para 'Magaly TV: la firme', donde explicó las razones por las que decidió incursionar en la venta de contenido para adultos a través de la aplicación Telegram. La actriz cómica se encuentra en el centro de la polémica tras ser expuesta pactando un encuentro privado a cambio de 800 soles. Esta situación generó fuertes reacciones de sus excompañeros de 'JB en ATV', incluyendo declaraciones de su exjefe Jorge Benavides.

Durante la conversación con Magaly Medina, Dayanita no solo defendió su decisión, sino que también se refirió a los cuestionamientos públicos hechos el actor. Según afirmó, habría una presión externa hacia el humorista para que se pronuncie en su contra. “Siento que el señor Jorge jamás en la vida se va prestar a dar declaraciones, le están presionando (...) Yo respeto la opinión, el señor Jorge Benavides jamás ha estado envuelto en estas cosas”, declaró la comediante.

Dayanita reacciona a las declaraciones de Jorge Benavides

Tras afirmar que Jorge Benavides estaría siendo presionado para declarar en su contra, Dayanita fue confrontada por Magaly Medina, quien le mostró las más recientes declaraciones del humorista. En ellas, Benavides no solo cuestionó el rumbo profesional que tomó su exintegrante, sino que también aseguró que no le dará una nueva oportunidad para volver a 'JB en ATV'.

Ante estas palabras, Dayanita evitó entrar en confrontaciones. Por el contrario, agradeció públicamente a su exjefe por haberle dado la oportunidad de hacerse conocida en el mundo artístico. “Entiendo todo lo que pueda opinar, voy a respetar lo que diga y yo siempre voy a ser muy agradecida con él y su esposa. Jamás voy a ponerme de boca a boca con ellos ni con ustedes”, expresó durante la entrevista.

Asimismo, la actriz cómica reafirmó que su salida del programa respondió a motivos personales que tiene muy claros. “Yo tengo mis razones y motivos. Yo voy a estar agradecida con el señor Jorge Benavides que me abrió las puertas y me dio la mano, y estoy muy agradecida con él”, concluyó.

¿Qué dijo Jorge Benavides sobre el nuevo trabajo de Dayanita?

Jorge Benavides se pronunció luego que el programa 'Magaly TV: la firme' expusiera que Dayanita se encuentra vendiendo contenido para adultos y hasta habría pactado un encuentro a cambio de dinero.

El reconocido cómico evidenció su decepción por la decisión de su extrabajadora y negó darle una tercera oportunidad tras haber incumplido su contrato con 'JB en ATV'. “¿Quién en su sano juicio deja un trabajo así, bien remunerado, que solo son dos días, para dedicarse a lo que se dedica? Yo no la juzgo, cada quien decide por su vida. No me arrepiento de la segunda oportunidad que le di”, declaró para las cámaras de Magaly.