En una entrevista exclusiva de La República, Dayanita se refirió al 'ampay' que fue presentado en el programa de 'Magaly TV, la firme' en el que se revelaba que la comediante se dedicaba a la venta de 'contenido íntimo' y supuestamente el servicio de 'citas exclusivas'. Al respecto, dejó en claro su postura sobre una posible demanda a la 'Urraca'.

En su declaración, Dayanita revela que si bien respeta las opiniones de las personas, ella es firme creyente que: "Cada persona hace con su cuerpo y su vida lo que quiera". Añadió también que ella está tranquila, y que sabe lo que está haciendo. "Si les parece mal, allá ellos", declaró.

¿Dayanita demandará a Magaly Medina por 'ampay' sobre 'citas exclusivas'?

Con respecto a una posible demanda, Dayanita parece descartarlo firmemente. "Yo no soy de las personas que cuando se hable mal de mí, voy a ir corriendo a hacerle chongo", mencionó. Sin embargo, aclaró que lo único a lo que ella se dedica es a la venta de su 'contenido para adultos' pero no acepta ningún tipo de contacto físico con otras personas.

Además, añadió que las declaraciones que dio sobre Magaly Medina en su stream de Kick, fueron parte del show que realiza en sus redes. "Lo de ayer fue solamente una expresión mientras estábamos en Kick, como que molestando pues". De la misma manera, considera que no le ha ganado a nadie y como tal, "no tengo por qué hacerle daño a nadie porque no es mi estilo", concluyó.

Dayanita sobre las 'citas privadas': "Mi error fue seguirle el juego"

La comediante aclaró que si bien recibió los S/. 400 de depósito para la supuesta 'cita privada', ella tenía planeado cancelar la cita y devolverle el dinero. Además, señaló que el reportero de Magaly, no es la única persona con la que ha sucedido algo sí. "Yo te puedo mostrar mis chats si quieres. Normalmente, les pido S/. 1000 o S/. 2000 porque sé que en la vida van a pagar algo así."

Al no tratarse de la primera persona que le ofrecía dinero, comenta que no tendría problemas al rechazar "un contacto físico". "Yo te hubiera puesto cualquier excusa, '¿Sabes qué?, no voy a poder', y te reenviaba tu dinero".