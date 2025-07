En una conversación con Marli Pissani para el programa de YouTube 'Lado B', Nina Mutal recordó que a inicios de los años noventa irrumpió en la escena musical local y tuvo la oportunidad de conocer al legendario cantante británico. Según contó, el vocalista de los Rolling Stones llegó junto a su amigo Peter Koechlin a la playa ‘El Silencio’, donde se acercó a conversar con ella mientras tomaba sol. “Un tipo muy inteligente”, aseguró la cantante al describir al músico.

La artista de 55 años también reveló que en ese entonces era menor de edad y confesó que Mick Jagger la invitó a salir, pero no aceptó. “Mi papá no me dejó”, recordó entre risas, destacando así un episodio que, aunque pudo ser un encuentro más cercano con la estrella del rock, terminó siendo solo una anécdota juvenil.

Nina Mutal rememoró entre risas su curioso encuentro con Mick Jagger cuando apenas era una adolescente. “Yo era muy chibola y estaba en la playa, pucha, a los 16 (...) veo un pata de 40 (años)”, relató la artista, sorprendida por la presencia del legendario vocalista de los Rolling Stones en ‘El Silencio’. Según contó, el músico se le acercó sin dudar, y le preguntó en un perfecto francés si hablaba el idioma.

“Se me acerca y me dice 'You speak french.' Y me dice '¿Habla francés?' Y le digo 'Sí.' Y me comienza a hablar en francés", recordó Mutal. Finalmente, reveló que el cantante la invitó a salir, pero ella rechazó la propuesta con una excusa que delató su edad: “Se consiguió el teléfono, me invitó a salir y yo le contesté 'Mi papá no me deja’”.