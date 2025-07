En el último episodio del streaming "Doble sentido", Onelia Molina aclaró lo ocurrido en el concierto 'Cochinola'. Según explicó la joven odontóloga, el audio filtrado por el programa de Magaly Medina tergiversó la conversación que tuvo con Piero Arenas, pues el chico reality nunca le hizo esa pregunta inapropiada, como se ve en las imágenes. Lo que habría sucedido en realidad es que usó una palabra diferente para referirse al estado en el que se encontraba Patricio Parodi, pero que en el video se confunde con otra.

"(Piero) Es malcriado y molesto sí, pero sabe que no puede tomarse esas atribuciones conmigo (...) no fue así (como pasó) Yo le dije: 'Si encuentras a Pato me avisas' y él me dice: 'Pero él está hecho concha (pasado de copas)' y yo le: "Sí, recontra". Esas fueron las palabras del video. Yo lo he repetido mil y una veces (el video)", añadió la chica reality", comentó la chica reality.

Reportero de Magaly Medina no habría querido pasarle el video original a Onelia

Tras emitirse las imágenes, un reportero de Magaly Medina se habría puesto en contacto con Onelia Molina para que brindara su descargo sobre lo ocurrido. Sin embargo, cuando la chica reality lo enfrentó y le pidió que le pasara el video sin editar, los reporteros se habrían negado, indicando que nunca dijeron que Piero Arenas le respondió de manera faltosa o intencionada sobre Patricio Parodi. Además, señalaron que fue el público quien sacó sus propias conclusiones a partir de las imágenes.

"Ayer a Onelia le escribió uno de los reporteros de Magaly y ella le dice: 'Amigo me puedes pasar el video sin el 'sonido' (sin editar) porque si no temes nada, no ocultes nada porque ustedes están dejando entreveer que (Piero) le ha dicho algo malcriado cuando no fue así. Y el reportero le dice, y esto lo sé porque Onelia me mandó las fotos del chat: 'Pero nosotros no hemos afirmado que ha dicho'", explicó Patricio Parodi.

Ante esta situación, la participante de 'Esto es guerra' no dudó en mostrar su enojo. "Han dejado ver algo que no es", agregó.