Onelia Molina se pronunció en el último episodio de su pódcast ‘Doble Sentido’ sobre la polémica generada tras la filtración de una supuesta conversación subida de tono que sostuvo con Piero Arenas, en la cual se menciona a su compañero de conducción, Patricio Parodi. La expareja de Mario Irivarren aclaró que todo se trató de una manipulación por parte del programa 'Magaly TV: La firme', y aseguró que en ningún momento hubo una confesión “candente”, como se dio a entender en las imágenes difundidas.

Onelia Molina explicó que, en realidad, solo expresó su preocupación por el estado en el que se encontraba el ‘Pato’ durante el concierto. "Él (Piero Arenas) dijo 'está hecho conch***' porque sí estaba mal, Patito, me parece que ese día lo pepearon. No se acuerda de nada al día siguiente", comentó la competidora de 'Esto es guerra'.

La conversación real entre Onelia Molina y Piero Arenas sobre Patricio Parodi

Onelia Molina dio su descargo sobre el audio en el que supuestamente se insinuaba que tenía intenciones más allá de una amistad con Patricio Parodi. Según la odontóloga, fue testigo de que su compañero estaba acompañado de otra mujer con la que se mostró muy cariñoso. Sin embargo, cuando se acercó a saludarlo, notó que él se encontraba en aparente estado de ebriedad y deslizó la posibilidad de que habría sido “pepeado”.

“Pato me saluda, la chica se enoja y se va. Ahí es cuando me dice que simplemente había tomado dos vasos de whiskey y que se sentía como pepeado”, explicó la arequipeña, señalando que le sugirió a su amigo esperar un momento para ver cómo se sentía más adelante.

En un momento, ella fue al baño y, al salir, Patricio Parodi ya no estaba, lo que la preocupó e hizo que comenzara a buscarlo. Fue entonces cuando se encontró con Piero Arenas, y ocurrió la supuesta conversación inapropiada. No obstante, Onelia Molina aseguró que no fue como se dio a entender en las imágenes de 'Magaly TV: la firme'.

“Ya se lo llevaron, le van a robar, le va a pasar algo (...) Cuando está Piero, le digo: ‘Oye, ¿viste a Pato?’ Yo le dije: ‘Si encuentras a Pato, me avisas’, y él me dice: ‘Pero él está hecho conch**’, y yo le dije: ‘Sí, recontra’. Esas fueron las palabras de este video”, explicó.

Onelia Molina exigió que pasaran el video original

Onelia Molina reveló que fue contactada por reporteros de Medina para que diera su versión. Ante esto, la chica reality preguntó si podían enviarle el video sin editar, a lo que habría sido negado, señalando que habían dejado a libre interpretación la conversación que ella tuvo con Piero Arenas.

“Ayer a Onelia le escribió uno de los reporteros de Magaly y ella le dice: 'Amigo me puedes pasar el video sin el 'pito' porque si no temes nada, no ocultes nada porque ustedes están dejando entrever que (Piero) le ha dicho algo malcriado cuando no fue así. Y el reportero le dice: 'Pero nosotros no hemos afirmado que ha dicho'”,explicó Patricio Parodi.