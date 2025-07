Onelia Molina y Patricio Parodi se encuentran envueltos en una nueva polémica luego de que el programa de Magaly Medina filtrara un audio subido en los que se relaciona a ambos integrantes de 'EEG'. Según se ve en las imágenes, durante el concierto de reggaetón 'Chochinola', la expareja de Mario Irivarren se acerca a su compañero Piero Arenas para consultarle sobre la ubicación de 'Pato'. Sin embargo, no espera que el chico reality le respondiera de forma sarcástica y con un lenguaje explícito.

"Si lo ves al 'Pato' (Patricio), me pasas la voz”, se escucha decir a Onelia, a lo que el chico reality responde: "¿Te lo vas a cach***?”. Ante esto, la joven odontóloga respondió: "Recontra". Dicha conversación quedó grababa ante las cámaras de 'Magaly TV, la firme' causando revuelo entre los seguidores. Ahora, en su canal de streamer "Doble Sentido", Patricio Parodi se pronunció sobre el caso y explicó que enfrentó a su compañero por realizar ese tipo de comentarios.

Patricio Parodi revela que encaró a Piero Arenas por su desatinado comentario

En el canal de YouTube 'TVMOS+', Patricio Parodi se pronunció sobre lo ocurrido durante el evento 'Chochinola' y no dudó culpar a su compañero de reality Piero Arenas por involucrarlo en una nueva polémica. "Yo estaba en otra (disfrutando del concierto) pero el 'gil' de Piero tiene la culpa por irse de boca. Estaba hablando tonteras", señaló.

Según su declaración, tras enterarse de lo ocurrido, encaró al chico reality y le advirtió que no volviera a mencionar su nombre, ya que siempre lo terminaba metiendo en problemas. "Yo ya le dije, lo bloqueé del teléfono, ya lo insulté. Le dije de todo. Le he dicho: 'sácate mi nombre de la boca. Cada vez que me mencionas me metes en problemas'", agregó Patricio Parodi.