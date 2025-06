Bruno Agostini revela que fingió tener dinero para enamorar a famosa actriz venezolana: "Me robé un trago"

Bruno Agostini se presentó en la última edición de “El valor de la verdad” y sorprendió a todos al confesar una peculiar y atrevida historia ocurrida en una discoteca. Según relató, se encontraba en una noche cualquiera cuando una mujer en tacones, elegante y segura, se le acercó para decirle que quería conocerlo. Sin saber quién era, ella lo tomó de la mano y lo condujo hacia la zona VIP del lugar, donde estaban “los ricos”. Fue entonces cuando Bruno comenzó a sospechar que no se trataba de cualquier chica, por lo que decidió escribirle a un amigo y enviarle una foto. Su sorpresa fue enorme al recibir la respuesta: se trataba de una actriz venezolana muy conocida.

En ese momento, Agostini admitió que empezó a actuar para que la mujer no notara su verdadera situación económica. “Fui a la barra y me robé un trago, porque no podía pagar uno”, confesó con sinceridad. Más adelante, cuando estaban por ir a un hotel, fingió haber olvidado su billetera en la discoteca, esperando que ella le ofreciera una alternativa. “Me dijo: “No te preocupes, vamos a mi casa”, contó entre risas. La anécdota desató comentarios en el estudio, no solo por su sinceridad, sino también por lo insólito del momento.

Bruno Agostini contó su relación secreta con Milett Figueroa y descubrió que ella también salía con Pablo Heredia

Además de esta historia, Bruno reveló que tuvo una relación secreta con la modelo peruana Milett Figueroa, la cual se extendió por más de un año. Contó que se conocieron en una reunión de amigos y que rápidamente surgió una conexión fuerte entre ellos. La relación se mantuvo fuera del ojo público, pero Agostini aseguró que existía un gran afecto. “Era una chica que vale muchísimo”, dijo Agostini.

El escándalo aumentó cuando reveló que, durante ese mismo periodo, Milett también habría mantenido una relación clandestina con el actor Pablo Heredia. Bruno aseguró haberse enterado recientemente de ese hecho y expresó su deseo de hablar con él, no en tono de reproche, sino como amigos. “Me gustaría conversar con él en confianza”, indicó, dejando en claro que no guarda resentimientos.

En "El Valor de la Verdad", Bruno Agostini sorprendió al contar que fingió ser millonario para conquistar a una actriz y hasta se robó un trago en la discoteca. Foto: Instagram

Bruno Agostini recordó su pelea con Fabio y su reencuentro con Jamila Dahabreh en Ibiza: “La pasamos muy bien”

En otro pasaje del programa, Bruno también recordó una pelea con su hermano Fabio Agostini, conocida figura de realities. Aseguró que convivir con él era complicado por su carácter y que, en una ocasión, una discusión terminó en un enfrentamiento físico. Sin embargo, ambos se reconciliaron ese mismo día y afirmó que nunca más ocurrió algo similar.

Finalmente, habló con nostalgia y afecto de Jamila Dahabreh, con quien tuvo una breve relación. “Es una mujer espectacular, con la que me divertí mucho”, afirmó. Reveló que tiempo después se reencontraron en Ibiza, donde vivieron un reencuentro agradable. “La pasamos muy bien”, recordó Bruno, quien no dudó en elogiar su personalidad y belleza.