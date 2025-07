Mario Irivarren genera alarma entre sus seguidores al revelar una mala noticia: "No sé qué hacer"

Mario Irivarren sorprendió a seguidores al compartir una alarmante historia en su perfil de Instagram, donde confesó de que su correo personal fue hackeado. El conductor de 'Good time' no dudó en utilizar sus redes sociales para alertar sobre este incidente.

Mario Irivarren explicó angustiado que no tiene acceso a su cuenta de correo y que ha intentado recuperarla sin éxito. En su mensaje solicitó ayuda a sus seguidores, generando una ola de comentarios.

¿Qué dijo Mario Irivarren?

En una historia publicada el 1 de julio, Mario Irivarren dio a conocer su malestar en Instagram. "Gente, malas noticias. Me han hackeado el correo, me han cambiado la contraseña, no puedo entrar, no sé qué hacer", expresó en el breve pero contundente video compartido en redes sociales.

Hasta el momento, Mario no ha brindado más detalles sobre el avance en la recuperación de su cuenta ni ha confirmado si el incidente ha comprometido otros perfiles o plataformas que utilicen su correo electrónico como medio de autenticación.

Riesgos del hackeo en el mundo digital

El caso de Mario Irivarren vuelve a poner una problemática cada vez más común entre figuras del entretenimiento: los hackeos y accesos no autorizados a cuentas personales o profesionales. Estos ataques, que pueden generar pérdidas de información sensible y hasta suplantación de identidad, son especialmente frecuentes en personajes con alta exposición mediática. Los influencers, como Mario Irivarren, se han convertido en blancos frecuentes de ciberdelincuentes debido al valor que representa su imagen en el entorno digital. Este tipo de incidentes no solo afecta su privacidad, sino que también puede poner en riesgo colaboraciones comerciales.

Expertos en seguridad digital recomiendan a los influencers implementar medidas como: