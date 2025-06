Laura Spoya y Mario Irivarren vuelven a captar la atención del público al ser captados juntos en el centro comercial de Megaplaza. Según las imágenes difundidas por Instarandula, la exmiss Perú y el chico reality de 'Esto es Guerra' fueron vistos paseando por uno de los pasillos del mall, conversando y mostrando una actitud cercana, lo que desató, nuevamente, los rumores sobre una posible relación entre ambos.

Ante esta situación, los conductores de 'Good Time' aprovecharon la emisión de su podcast para aclarar la situación de su salida. Además, volvieron a recalcar que su encuentro fue meramente amical y solo fueron a comprar zapatillas.

Laura Spoya y Mario Irivarren aclaran su salida a centro comercial

Según explicó la modelo, le pidió a Mario Irivarren que la acompañara al centro comercial de Independencia, pues no conocía muy bien la zona. Su intención era comprar unas zapatillas en oferta; sin embargo, nunca pensó que serían grabados mientras caminaban por el lugar.

"La gente se pasa de chismosa (...) Fui para allá porque necesitaba que alguien que conozca la zona me pudiera llevar. Me estaba acompañando a comprar. Si fuimos a grabar algo o no (es no importa) si quiero aprovechar, ¿por qué no me puede acompañar mi amigo? Osea ya no podemos salir entre amigos. Acompañarnos mutuamente a comprar", comentó la exmiss Perú.

Conductores de 'Good Time' reaccionan a video de salida entre Laura Spoya y Mario Irivarren. Foto: composición LR/Good Time

Por su parte, el chico reality recalcó que su salida fue solo de amigos. Además, explicó que casi llega tarde al reality por acompañar a Laura al mall.

"¿Cuál es el problema? ¿Tú (Gerardo) no te irías hasta Independencia, un día jueves, a las 2 de la tarde, para acompañar a un amigo? Ahí está (...) Cómo seré de buen amigo que he accedido de ir hasta Megaplaza de Independencia corriendo el riesgo de no llegar a mi trabajo", explicó Mario Irivarren.