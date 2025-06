El reconocido actor peruano Óscar Carrillo falleció a los 59 años, tras una larga y reservada lucha contra un cáncer de colon en fase 4. La noticia de su muerte fue difundida inicialmente por el Ministerio de Cultura el pasado 26 de junio mediante un comunicado oficial, pero recién este 28 de junio su esposa, la actriz Natalia Torres Villar, decidió compartir un mensaje personal y conmovedor con sus seguidores, revelando detalles íntimos del proceso que atravesaron juntos.

En un extenso texto publicado en Instagram, Torres Villar explicó que a 'Tatán' le diagnosticaron cáncer de colon en septiembre de 2022. A pesar de la gravedad, el actor se mantuvo activo y dedicado a su gran pasión: el arte. “Durante todo este tiempo, pasó por 2 operaciones y dos quimioterapias, que le permitieron continuar trabajando, activo, y haciendo una vida bastante normal”, escribió la actriz.

Foto: Instagram

Esposa de Óscar Carrillo revela detalles de la muerte del actor

La actriz detalló que Óscar Carrillo falleció en la madrugada del 26 de junio, en su hogar. “La última semana estuvo con cuidados especiales, en nuestra casa. Desde la tarde se fue apagando, sin sobresaltos, sin molestias, sin dolor, en paz. En la madrugada se fue, tomado de mi mano y junto a nuestros hijos. Lo vamos a amar por siempre”, escribió Natalia Torres.

“Óscar mostró una fuerza y una valentía impresionantes. Y cuando no podía más, las delegaba en mí por un ratito. Le ganamos dos años al cáncer. Tres años vividos con una conciencia renovada de lo que significa vivir. Desde enero de este año, la caída ya fue sostenida y, aunque rápida, gradual. En los últimos meses, nos dijimos todo lo horrible que faltaba por decir, y todo lo hermoso que ya se había dicho, y más”, agregó.

El sepelio se realizó el 27 de junio de forma privada, cumpliendo el deseo del actor de evitar la presencia de la prensa. Según contó su esposa, Óscar Carrillo no quería cámaras ni entrevistas en sus momentos más íntimos: “Él pidió que no hubiera prensa, porque no quería que me incomodaran, o a nuestros hijos, metiéndonos la cámara a la cara para mostrar cómo llorábamos”.

Una vida activa pese al cáncer

Óscar Carrillo no dejó de lado su pasión por las artes durante su tratamiento. Participó en la telenovela 'Tu nombre y el mío' inspirada en la vida de Deyvis Orosco, dirigió la obra 'Infusión' junto a Eduardo Adrianzén y actuó en '¿Quién mató a Palomino Molero?'. Además, avanzó con el proyecto teatral 'Rosmery y el Libertador', que presentó incluso en Iquitos.

El actor también disfrutó de viajes junto a su familia. “En esos tres años también tuvimos viajes: Arequipa, Ica, Paramonga y Caral. También se dio el gusto de manejar desde Florida hasta Nueva York, con paradas en Maryland y Pensilvania. Manejó por primera vez en la nieve y lo disfrutó como loco”, detalló Torres Villar.