Paco Bazán, actual pareja de Susana Alvarado, sorprendió al público al revelar por qué abandonó una gran oportunidad en México. En 2017, el también actor viajó al país azteca buscando nuevos horizontes profesionales luego de cerrar su participación en 'Al fondo hay sitio' en 2016. Según contó en entrevista con Trome, su llegada fue antes que la de otros peruanos como Miguel Arce, Nicola Porcella y Guty Carrera, logrando rápidamente establecer contactos clave con importantes productores.

Durante su estancia, Paco Bazán consiguió una valiosa oportunidad en TV Azteca, una de las televisoras más importantes de Latinoamérica. Tras pasar un exigente casting, firmó un contrato de exclusividad por tres años que le prometía proyección internacional. “Me contacto con alguien que era una productora muy fuerte en TV Azteca. Hablo con ella y paso un casting. A los días me llaman y me dicen que había pasado y que quería que me integre como parte del elenco de talentos para sus producciones con un contrato de exclusividad de tres años con todas las condiciones”, contó Bazán.

La inesperada decisión de Paco Bazán

Sin embargo, cuando todo estaba listo para comenzar su taller de actores y arrancar oficialmente su carrera en México, el destino le jugó una carta inesperada. Según relató, su exesposa apareció para pedirle que regrese a Perú. “Me traen. Pasa que yo estaba separado de la madre de mis hijos y se apareció, llegó y me dijo: ‘Mis hijos necesitan a su padre’”, confesó el conductor, imitando un llanto de broma.

Paco Bazán decidió entonces volver a Lima un día antes de iniciar el taller, dejando atrás la gran posibilidad de consolidarse en la industria mexicana. "Hubiera sido el novio de México, pero soy un buen padre. Yo me vuelvo a Lima un día antes de empezar el taller de actores y me regreso a la nada. Me regreso a no tener trabajo", añadió.

Paco Bazán recordó las fuertes palabras que le hizo Magaly Medina por su reunión con Farfán

En otro momento de la entrevista, Paco Bazán rompió su silencio tras revelar de que la reunión no fue bien recibida por su exmadrina, quien lo expuso públicamente con calificativos que, según confesó, lo afectaron emocionalmente. “No te voy a negar, no te voy a mentir que sí me dolió. No la opinión, porque la opinión es personalísima (...) A mí me objetivizaron, me adjetivizó. O sea, te prometo que me pareció injusto, me pareció desmedido, excesivo y también falso. O sea, me llamaron felón arrastrado, CPP, que había ido corriendo, desleal, traicionero", aseguró el exarquero.

"Sí me dolió, sí me afectó (...) soy muy sensible a lo mejor y que soy más sensible que el resto y que no debería tener esa sensibilidad en el negocio que hacemos (...) soy sensible, soy un hombre deconstruido, soy un macho que se permite llorar”, aseguró el también exarquero, dejando ver el impacto personal que le generó el conflicto con la conductora de ATV, contó el exarquero.