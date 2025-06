El pasado 25 de junio, Christian Cueva marcó su primer tanto con la camiseta del Emelec en Ecuador y lo celebró de manera emotiva: besó el tatuaje que lleva en honor a su hija mayor, fruto de su relación con Pamela López. La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó, causando diversas reacciones entre los seguidores del futbolista.

Sin embargo, lejos de conmoverse, Pamela López reaccionó con firmeza desde sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, la empresaria lanzó un mensaje contundente en el que cuestionó la doble moral de Christian Cueva al mostrar afecto en público mientras, según ella, evade su responsabilidad económica con sus hijos. De acuerdo con sus reiteradas denuncias, desde su separación en julio de 2024, el futbolista no habría cumplido con el pago de la pensión alimentaria correspondiente.

¿Cuál fue el mensaje de Pamela López tras el gol de Cueva?

Pamela López no se guardó nada y utilizó su Instagram para evidenciar lo que considera una incoherencia entre los gestos públicos de Cueva y su compromiso como padre. “¿Tatuarse el nombre de los hijos? Sí. ¿Subir fotos de ellos a redes sociales? Sí. ¿Creerse el mejor papá por verlo unas horas al mes? Sí. ¿Dar una pensión justa y digna? No”, escribió. A esto añadió: “Un hombre que abandona a sus hijos y no cumple con su obligación económica, no merece llamarse padre, merece todo el peso de la ley”.

Exponen el régimen de visitas propuesto por Pamela López

Por otro lado, en la reciente edición del programa 'Todo se filtra', se reveló un documento legal que ha generado controversia en torno al régimen de visitas que Pamela López propuso para Christian Cueva. Según el abogado del futbolista, Henry Grauss, las condiciones estipuladas han provocado incomodidad en el entorno del jugador, pues restringen severamente el tiempo que puede compartir con sus tres hijos. El documento establece que Cueva solo podrá verlos una vez al mes, durante dos horas, en el domicilio familiar y bajo la supervisión de la nana. Además, deberá elegir entre sábado o domingo, indicando previamente el horario de su visita.

El documento también contempla algunas fechas especiales como excepciones: los cumpleaños de los menores, Navidad, Año Nuevo y el propio cumpleaños del deportista. En estas ocasiones, Christian Cueva podría estar con sus hijos por el mismo lapso de dos horas, siempre y cuando se coordine con anticipación el lugar del encuentro.