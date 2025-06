Pamela López mandó un contundente mensaje al club Emelec, equipo ecuatoriano que recientemente presentó a Christian Cueva como su nuevo refuerzo para la temporada. En una entrevista, la trujillana cuestionó la contratación de ‘Aladino’, señalando que el futbolista aún no cumple con la manutención de sus tres hijos, pese a las reiteradas solicitudes.

Este pronunciamiento se dio en medio de otra polémica, luego de que López enviara una carta notarial a Pamela Franco por haber fotografiado a sus hijos durante un encuentro inesperado en el aeropuerto. Según relató, la situación generó una crisis de pánico en los menores. Además, volvió a denunciar que Cueva se niega a firmarle el divorcio, a pesar de sus reiteradas solicitudes para formalizar la separación.

Pamela López lanza fuerte advertencia al club Emelec

En una conversación con 'América Espectáculos', Pamela López arremetió contra su aún esposo, Christian Cueva, y lanzó una fuerte advertencia al club ecuatoriano Emelec, que recientemente lo presentó como su flamante fichaje. La trujillana cuestionó no solo su desempeño personal, sino también su profesionalismo fuera del campo.

“Al club que lo ha contratado, por favor, contraten a jugadores responsables, a profesionales dentro y fuera de la cancha. El señor Christian Alberto Cueva Bravo, padre de mis hijos, no lo es y no lo ha sido durante años, responsable como papá, y no hablo solo económicamente”, declaró. Según López, Cueva ha antepuesto su vida social por encima de su rol como padre. “Sus prioridades han sido otras: las fiestas, las juergas. Nunca se ha dedicado como tal a mis hijos”, afirmó, reforzando su postura sobre la irresponsabilidad de Cueva en el ámbito familiar.

Finalmente, Pamela López también le envió un mensaje directo a Christian Cueva, apelando a su madurez y al bienestar de sus hijos. “Hoy en día, tienes una edad, no estás jovencito. Ponte a pensar en mis hijos, solamente te pido”, expresó, visiblemente afectada.

Pamela López le exige a Christian Cueva que firme el divorcio

La abogada Rosario Sasieta, quien acompaña legalmente a Pamela López, reveló que Christian Cueva continúa dilatando el proceso de divorcio y se niega a llegar a una conciliación. Según la letrada, esta actitud reflejaría una aparente falta de voluntad del futbolista para formalizar la separación. “¿No será que no quiere divorciarse?”, señaló en la entrevista. Además, lanzó una advertencia pública: “Atención a las otras”, en clara referencia a su nueva pareja Pamela Franco.

Por su parte, Pamela López le hizo un llamado directo a su aún esposo, exigiéndole que firme el divorcio y deje de prolongar una situación. “Son tantos años que tal vez (Pamela Franco) merece un lugar, pero por favor, hazme el favor y fírmame el divorcio”, expresó.