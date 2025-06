Pamela Franco reveló en televisión nacional que ha decidido tomar acciones legales contra Pamela López, luego de que esta le enviará una carta notarial en donde la acusa de haber grabado a sus hijos en el aeropuerto sin su consentimiento. La cantante negó rotundamente la existencia de dichas imágenes y dejó entrever que la todavía esposa de Christian Cueva estaría mintiendo.

“Se me está difamando. No quiero hablar del tema porque va a tener que seguir su curso, obviamente en la vía legal, no puedo dejarlo así porque se han tocado temas que ya no es un tema de un show mediático, son cosas fuertes”, declaró indignada en ‘Amor y fuego’ tras su llegada a Lima.

Pamela Franco niega rotundamente haber grabado a los hijos de Pamela López

Con lentes oscuros y visiblemente cansada, Pamela Franco fue abordada por las cámaras de televisión a su llegada a Lima y no dudo en pronunciarse sobre la carta notarial de Pamela López. La cumbiambera fue clara al rechazar esa versión y aseguró que no permitirá que se manche su imagen, ni que se cuestione su rol como madre. “Yo tengo una hija, y sé lo que significan los hijos. Por eso jamás me prestaría a algo así”, señaló la novia de Christian Cueva.

Además, aseguró que López no cuenta con pruebas ni testigos que respalden su acusación. Por ello, reiteró que tomará acciones legales para que este escándalo se aclare de una vez por todas. “No he querido ahondar porque las personas que se mencionan son menores, pero bueno, dada la situación… todo va a seguir su curso, voy a hacerlo por la vía legal y seguro ya se van a ir enterando”, compartió la intérprete de ‘diles’.

Pamela López acusa a Pamela Franco de fotografiar a sus hijos tras cruce en el aeropuerto

La tensión entre Pamela López y Pamela Franco volvió a encenderse luego de un encuentro inesperado en el aeropuerto de Lima A través de sus redes sociales, la esposa de Christian Cueva acusó a la cantante de cumbia de haber fotografiado a sus hijos sin autorización. “Pinocha, te permití todo. Pero lo que no te permito es que fotografíes a mis hijos sin ningún consentimiento”, escribió visiblemente molesta.

En una segunda publicación, López aseguró que sus hijos se vieron emocionalmente afectados por lo ocurrido. “Los pusiste nerviosos y eso no te lo voy a tolerar. Ya lucraste con su dolor y ahora ¿te atreves a fotografiarlos en el aeropuerto? ¿Con qué derecho?”, cuestionó.

Pero la advertencia no quedó ahí. En un mensaje directo a la actual pareja de ‘Aladino’, la trujillana fue tajante: “Ten más sangre en la cara, que ellos saben muy bien quién eres tú. Así que ya sabes, conmigo lo que quieras, con ellos nunca te atrevas a nada. ¡Advertida estás, Pinocha de la cumbia!”

Más adelante, López confirmó que le envió una carta notarial a Pamela Franco, exigiéndole que no vuelva a grabar ni tomar imágenes de sus hijos sin permiso.