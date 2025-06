En la edición del miércoles 25 de junio de 'América hoy', Lucho Mi Barrunto, mejor amigo de Christian Cueva, sorprendió al revelar que Pamela Franco mantiene al futbolista peruano debido a los problemas económicos que él afronta. "La señora Franco lo ha estado manteniendo al 'Cholo'", expresó el empresario. Esta revelación dejó completamente atónitos a Ethel Pozo, Janet Barboza y 'Giselo', quienes posteriormente se comunicaron por teléfono con el cevichero, quien ratificó su versión de los hechos.

"Esa declaración fue hecha ayer, pero, sí, yo lo he dicho", agregó Lucho en 'América hoy'. El empresario peruano acotó que, por el momento, Christian Cueva afronta una serie de problemas económicos, como una deuda que afronta con la FIFA interpuesta por su exclub Santos de Brasil. Asimismo, llenó de halagos a Pamela Franco y la calificó como "la mujer que más ha querido a Cueva".

Lucho Mi Barrunto fue contactado por un reportero de 'América hoy' y dio mayores detalles de la nueva vida que lleva Christian Cueva en Ecuador. Cabe resaltar que el mismo programa de América TV se contactó hace unos días con el presidente de Emelec, nuevo club de 'Aladino', quien reveló la serie de exigencias que el futbolista puso para fichar por el cuadro 'eléctrico'.

Tras esto, el empresario causó revuelo con una sorpresiva confesión: Christian Cueva está afrontando problemas económicos y Pamela Franco sería quien está 'manteniendo' al exseleccionado nacional. "Lo digo abiertamente, yo lo he visto, no me lo han contado. La señora todo le paga a Christian (Cueva)", expresó.

Además, resaltó a Pamela Franco por sobre las anteriores parejas que ha tenido Christian Cueva, en clara alusión a Pamela López. "No he visto a una mujer que quiera tanto al 'Cholo'. Con todos los problemas no lo deja, mis respetos para ella", acotó Lucho Mi Barrunto.