Carla 'Cotito' Rueda, exintegrante de 'Combate' y comentarista de la Liga Peruana de Vóley, se quebró en una entrevista radial al revelar el episodio más doloroso de su vida: la pérdida de un bebé cuando tenía 24 años. La voleibolista se presentó en el programa 'Contra tráfico', conducido por Ricardo Rondón, donde habló abiertamente de su deseo de formar una familia y convertirse en madre.

“Siempre lo he querido y lo puedo decir abiertamente”, afirmó en un inicio. Segundos después, la popular 'Cotito' se mostró vulnerable y detalló: “A los 24 años perdí un bebé sin saber que estaba embarazada. Fue un hecho que me marcó mucho, porque pasé todo ese proceso sola”, reveló.

TE RECOMENDAMOS ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

'Cotito' contó delicado suceso de su vida

'Cotito' Rueda, exatacante de Deportivo Géminis, explicó que la experiencia la impactó profundamente. “En ese momento me abracé fuerte y pensé: no lo sabía, me dolió mucho y pedí perdón a ese ser, porque siempre he querido ser mamá. Todo ocurrió de forma natural”, relató en el set del programa.

Desde entonces, aseguró que mantiene la esperanza de convertirse en madre. “Espero que Dios y la vida me den la bendición de, en algún momento, traer niños al mundo. Es algo que deseo, pero hoy en día el tema de los óvulos es complicado”, agregó.

'Cotito' sueña con ser madre

Rueda, quien también participó en ‘El gran chef: famosos’, contó que intentó congelar sus óvulos, motivada por su anhelo de ser madre. “Es muy importante para quienes hoy no tienen planes de ser mamás jóvenes y piensan hacerlo más adelante. Si realmente quieren congelar sus óvulos, deben hacerlo a una edad temprana: 24, 25, 26, 30, pero no dejar pasar más tiempo, porque después es más complicado”, sostuvo.

A sus 35 años, la exintegrante de ‘Combate’ reconoció que el proceso se volvió más complejo. “Intenté hacerlo. Fui a preguntar y me hice los exámenes, pero no tengo muchos folículos, así que es complicado realizar el proceso para guardar los óvulos. Eso no me garantiza nada. Por eso le dije a la doctora que no quería pasar por todo ese proceso, porque podría afectarme emocionalmente y generar expectativas por algo que no está asegurado”, concluyó.