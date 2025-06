Lucy Bacigalupo vivió uno de los momentos más intensos y emotivos de la reciente edición de ‘El valor de la verdad’, programa conducido por Beto Ortiz. La actriz se sentó en el sillón rojo para hablar de su vida personal y del grave accidente que sufrió en octubre de 2024, tras una negligencia médica en el Hospital Rebagliati, luego de una cirugía de columna. El punto más crítico de la noche se produjo cuando, visiblemente afectada, Bacigalupo sufrió un ataque de pánico y decidió retirarse con S/15.000.

Durante su participación, la artista respondió con firmeza preguntas sobre las infidelidades que sufrió por parte de sus exparejas, así como el impacto emocional y físico que le dejó la caída provocada por una enfermera. Sin embargo, en los minutos finales, el ambiente se tornó delicado cuando escuchó la pregunta número 15: “¿Has querido suicidarte?”. Esta no fue respondida, ya que sus invitadas, Gloria Klein y Deysi Ontaneda, presionaron el botón rojo para detenerla.

Lucy Bacigalupo experimenta ataque de pánico en 'El valor de la verdad'

La pregunta de reemplazo fue igual de profunda: “¿Te arrepientes de haberte operado la columna?”. Lucy Bacigalupo respondió un contundente “no”, explicando: “Los dolores eran terribles, mis amigos saben que yo ya no podía ni caminar, entonces el médico me dijo que yo iba a ir empeorando y terminaría sin poder caminar. Lo que pasó (la negligencia médica) no debió pasar, he sufrido mucho y lo sigo haciendo, no estoy bien emocionalmente, pero no me arrepiento porque esto va a pasar, este dolor va a pasar, yo voy a salir adelante, volveré a ser la misma de antes, no me arrepiento porque peor hubiese sido que en unos años me vean postrada en una silla sin poder caminar”, expresó con la voz entrecortada.

Al finalizar su respuesta, Beto Ortiz le consultó si deseaba continuar. La actriz sorprendió al anunciar su decisión de retirarse con S/15.000: “Si tú tienes un doctor ahorita y me toma la pulsación, mi corazón está queriendo tener un ataque de pánico, estoy entrando en un ataque de pánico. Creo que he dicho bastante, me he desahogado bastante, creo que ya es suficiente”, dijo antes de abandonar el set abrazada por sus acompañantes.

Las palabras del médico de Lucy Bacigalupo tras su accidente

En otro momento del programa, Lucy Bacigalupo recordó el momento exacto en que su médico, el Dr. Alarcón, la encontró tras el accidente y reaccionó visiblemente conmocionado. “Me agarró las manos y me dijo: ‘Perdónanos, nosotros hacemos lo mejor que podemos para nuestros pacientes, pero no tenemos las herramientas’”, relató conmovida. El profesional, según ella, estaba visiblemente afectado: “Estaba pálido, blanco, transparente”.

Por otro lado, Lucy Bacigalupo reveló que el alta médica inicialmente programada para dentro de siete días se extendió a casi tres meses, durante los cuales vivió momentos de desesperación. “Pasé Navidad en el hospital, tuve pesadillas con todo, yo no quisiera volver a entrar nunca al Hospital Rebagliati”, expresó con evidente dolor.