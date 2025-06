Lucy Bacigalupo impacta al confesar la insólita cifra que su exesposo debía darle como pensión alimenticia

Lucy Bacigalupo se presentó en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, donde tuvo que responder si el padre de su hija le entregaba una pensión alimenticia. Su respuesta fue un ‘no’ rotundo, y el polígrafo le dio la razón.

La actriz cómica recordó que, en 1989, un juez determinó que su exesposo debía entregarle la suma de S/100 mensuales como pensión. Sin embargo, según contó, nunca recibió ese dinero. Pese a ello, aseguró que el padre de su hija siempre estuvo presente a su manera. “Le ha dado cariño a su manera, no le ha dado dinero, pero ella lo quiere a su papá y todos felices.

¿El padre de la hija de Lucy Bacigalupo fue a la cárcel por no cumplir con la pensión alimenticia?

Lucy Bacigalupo aseguró que en 1989 no había pena de cárcel para quienes no cumplían con la pensión alimentaria a diferencia de estos tiempos. “No cumplió nunca con sus deberes como padre. No había cárcel por alimentos como ahora si lo hay. Hice un juicio como debe ser por alimentos y el juez dictaminó que pagué S/ 100 mensuales. Ya la vida se encargará de cada uno. No tengo ningún rencor con nadie”, reveló la actriz cómica con una sonrisa de oreja a oreja.

Actualmente, la vida sentimental de Lucy Bacigalupo es de las mejores. Lleva más de 25 años de casada con su segundo esposo, Jorge, tras superar años atrás una fuerte crisis matrimonial.

Lucy Bacigalupo confiesa que perdonó infidelidad a su actual esposo

Lucy Bacigalupo le confesó a Beto Ortiz que, pese a haber sido traicionada, decidió perdonar una infidelidad de su esposo. Explicó que fue él quien la buscó para intentar reconquistarla, y que sus actitudes con el tiempo le devolvieron la confianza. Aun así, reconoció que el proceso no fue nada fácil.

“No fue sencillo regresar con alguien que te ha traicionado, porque la desconfianza siempre queda”, admitió. Incluso relató que, aunque ya lo había perdonado, en ocasiones la rabia volvía. “Cuando me acordaba, lo cacheteaba, me daba un ataque de ira, lo botaba de la casa... él se iba a un hotel. Volvimos después de dos años y medio, y duramos bastante. Eso me pasó como diez veces, hasta que poco a poco esa herida se fue cerrando con lo que él hacía”, contó con total honestidad.