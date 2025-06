Lucy Bacigalupo rompe en llanto al revelar calvario que vive tras grave negligencia médica: “Prefiero llorar”

Las revelaciones de Lucy Bacigalupo han conmovido profundamente a los televidentes de 'El valor de la verdad'. La actriz cómica contó que fue víctima de graves negligencias médicas en un conocido hospital nacional. Entre los hechos que relató, mencionó que una enfermera la dejó caer de una camilla tras una operación y que, en otra ocasión, casi muere asfixiada porque se olvidaron de retirarle un tubo de la garganta.

Estas experiencias, según confesó, la llevaron a atravesar un cuadro de depresión tras los incidentes médicos. “Lloras todos los días”, fue la pregunta que contestó con un ‘sí’, siendo validado por el polígrafo.

¿Por qué Lucy Bacigalupo se niega a medicarse?

Lucy Bacigalupo no se dejó vencer por la tristeza y, fiel a su estilo, habló con una sonrisa y su característico sentido del humor sobre su decisión de no medicarse por la depresión. La actriz explicó que prefiere no recurrir a fármacos porque no quiere volverse dependiente. “Prefiero llorar. Las pastillas generan dependencia y eso no va a pasar conmigo. Por la depresión yo no tomaré nada, prefiero estar con mi agüita de azar”, contó con sinceridad y dejando en shock a Beto Ortiz al tomar en pleno programa dicho brebaje.

Incluso sus compañeros en el sillón blanco, como Daisy Ontaneda, contó que, debido a la depresión de Lucy, veía como ella bajaba de peso a diario. “Era puro ojo, mi amiga, podría quedarse paralítica”, señaló a raíz de la negligencia médica que sufrió. Mientras que otro invitado aseguró que la veía llorar a diario.

Lucy Bacigalupo revela el accidente que sufrió en un hospital y responsabiliza a una enfermera

Lucy Bacigalupo compartió uno de los episodios más difíciles de su vida al recordar el accidente que sufrió durante su recuperación en un hospital. Con la voz entrecortada, relató cómo una caída le provocó una fístula que derivó en una operación de emergencia. “Cuando caigo, ya estaba por salir, y al séptimo día me empieza a salir un líquido por la espalda. Los doctores venían, me revisaban... y era una fístula que se había abierto por la caída”, contó conmovida.

La actriz responsabilizó directamente a una técnica de enfermería por lo ocurrido. El problema no quedó ahí: la herida no cicatrizaba y tuvo que someterse a dos nuevas cirugías en la misma zona de la columna. Bacigalupo confesó que este accidente la marcó profundamente, tanto en lo físico como en lo emocional, y que desde entonces su vida cambió por completo.