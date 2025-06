Ale Venturo y Melissa Paredes nuevamente en el centro de la polémica. La empresaria sorprendió al publicar un video en su cuenta de TikTok con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para la exconductora, madre de la primera hija del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Esta nueva confrontación virtual se da luego de que Paredes publicara frases reflexivas en sus redes, aparentemente dirigidas a la también expareja de su exesposo.

“Te iba a responder la indirecta, pero me acordé de que el amor de tu vida me dijo que no te haga caso”, se lee en el clip compartido por Venturo. El video fue subido días después de que Melissa compartiera el mensaje: “Mujer, los hijos de tu esposo no son tu competencia... aceptarlo es la clave para una familia feliz y exitosa”, lo que incrementó las sospechas de una nueva disputa en medio de la presunta reconciliación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba.

Ale Venturo y Melissa Paredes comparten curiosos mensajes

Además de los TikToks que han captado la atención del público, Ale Venturo y Melissa Paredes continuaron alimentando la polémica con mensajes aún más directos. Melissa sorprendió al compartir: “Si yo soy el problema, entonces por qué quieren volver a complicarse conmigo” y “Yo le daré un hijo para que se olvide del tuyo”, frases que muchos interpretaron como referencias hacia la actual cercanía entre su expareja, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, y Ale Venturo. La empresaria no habría tardado en responder, y lo hizo con una frase que rápidamente se viralizó: “Imagínate estar odiándome y yo analizando tu infancia y tu contexto sociocultural para entender por qué eres tremenda mier*”*.

Estas publicaciones coincidieron con la difusión de los videos en TikTok, lo que intensificó el cruce de indirectas. Ante la creciente controversia, Magaly Medina opinó sobre el enfrentamiento en su programa: “Melissa Paredes tenía mejor relación con el 'Gato' Cuba y con la Ale Venturo, pero cuando se separó parecía feliz de la vida como si le hubiera alegrado. Ahora que el ‘Gato’ ronronea en los techos de Ale, ella saca la artillería y empieza con las indirectas”, expresó la conductora en vivo, sugiriendo que el reciente acercamiento entre Cuba y Venturo habría detonado el comportamiento de Paredes.

Melissa Paredes expone el trato entre 'Gato' Cuba y Anthony Aranda

En una reciente entrevista, Melissa Paredes aseguró que, a pesar del mediático escándalo de 2021, la relación entre su expareja, Rodrigo Cuba, y su actual esposo, Anthony Aranda, es respetuosa. Según explicó la actriz, ambos han logrado establecer una dinámica madura por el bienestar de la hija que comparte con el futbolista. "(Rodrigo) me dice sorprendido: ‘¡Cómo la ama!’, en referencia al cariño que Mía siente por Anthony", señaló Paredes, destacando el vínculo afectivo que Aranda ha desarrollado con la pequeña.

Melissa también dejó claro que hoy en día existe una convivencia cordial entre ambos hombres, algo impensable hace unos años, tras el recordado ampay difundido por Magaly Medina. Para la actriz, lo más importante es que su hija no se vea afectada por los rencores del pasado. "Tienen que hacerlo, porque si ellos no están bien, Mía se va a sentir mal", afirmó, subrayando que, actualmente, la prioridad de todos los involucrados es el bienestar emocional de la niña.