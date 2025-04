"Me compraba cremas para tapar los moretones”, así empezó Dalia Durán contando cómo eran los abusos que sufría a manos de John Kelvin. “Era un monstruo", contó entre lágrimas para luego contar sobre sus hijos que tienen en común con el cantante de cumbia.

Asimismo, cuando Beto Ortiz le preguntó sobre cómo sus hijos, tomaban estas acciones de su padre, la modelo cubana rompió en llanto y contó lo complicado que eso es para ella. “La gente no sabe lo que yo vivo con mis hijos. Lo difícil que es. Lo que lucho día a día para que no sientan mucho dolor, para que no se sientan culpables. Yo los amo tanto de verdad. Yo doy la vida por mis hijos. No sé como he sido capaz de que pasen por todo esto”, compartió con lágrimas en los ojos en el sillón de rojo de ‘El valor de la verdad’.

Dalia Durán le pide a sus hijos que respeten a las mujeres

En pleno programa, mientras contaba los abusos que vivió con John Kelvin, Dalia Durán le dedicó un emotivo mensaje a sus hijos. Conmovida, pidió que siempre respeten a las mujeres y que mantengan su bondad.

“De verdad, yo sé que en algún momento van a ver el programa, sobre todo mi hijo mayor. Quiero decirle que no es culpable de nada. Me siento orgullosa de él, lo amo con todo mi corazón, igual que a sus hermanos. Solo quiero que tenga una vida feliz, que respete a las mujeres, que se respete a sí mismo… y que siga siendo ese niño bueno y bondadoso que es”, expresó entre lágrimas.

¿Cuántos hijos en común tienen Dalia Durán y John Kelvin?

Dalia Durán tiene cuatro hijos con el cantante John Kelvin, aunque se desconocen sus edades. En algunos momentos, llegaron a mostrarse como una familia unida, incluso asistiendo juntos al cine. Sin embargo, el artista también tiene otros dos hijos fruto de su relación con Yuleika Vásquez Leyva, quienes actualmente tienen 14 y 17 años.