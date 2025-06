Melissa Paredes vuelve a estar en el ojo público tras compartir un inesperado video en su cuenta de TikTok, en el que reflexiona sobre lo importante que es elegir bien a una pareja. Este mensaje ha llamado la atención en medio de los rumores sobre la posible reconciliación entre Ale Venturo y el futbolista Rodrigo Cuba.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

A pesar de haberse separado a finales de marzo debido a una supuesta actitud de la empresaria hacia la hija que tiene el deportista con Melissa Paredes, las interacciones recientes entre Ale Venturo y el 'Gato' Cuba han sorprendido a sus seguidores. Los mensajes en redes sociales dan la impresión de que su relación podría estar tomando un rumbo distinto, lo que ha levantado nuevas interrogantes sobre una posible reconciliación.

El intrigante mensaje de Melissa Paredes

Este 18 de junio, Melissa Paredes sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores en TikTok al compartir un contundente mensaje mientras interpretaba un baile. En el video, la modelo y bailarina se refirió a aquellos hombres que no dedican tiempo a sus parejas, afirmando que no le gustan los hombres que se amanecen en juergas. "Claro que elegir bien importa, imagínate querer ir a desayunar un domingo, hablar de la vida y no poder porque llegó borracho a las 6:00 am", expresó la participante de 'El gran chef Famosos'.

El mensaje generó una gran cantidad de reacciones divididas entre sus seguidores, Una de las respuestas más destacadas fue de una seguidora que comentó que los hombres buenos sí existen, a lo que la esposa de Anthony Aranda respondió con firmeza: "Obvio bebé, todos son buenos cuando están con la mujer que aman realmente".

Este comentario no pasó desapercibido y rápidamente surgieron especulaciones de que podría tratarse de una indirecta hacia su anterior relación con Rodrigo Cuba, o especialmente en relación con el caso de Ale Venturo. Cabe recordar que, en su momento, el futbolista fue grabado en una fiesta cuando Ale Venturo estaba embarazada, bailando muy cerca de otra mujer, lo que causó un distanciamiento en la relación.

Melissa Paredes expone el trato entre 'Gato' Cuba y Anthony Aranda

Melissa Paredes aseguró que, a pesar del mediático escándalo de 2021, la relación entre su expareja, Rodrigo Cuba, y su actual esposo, Anthony Aranda, es respetuosa. Según explicó la actriz, ambos han logrado establecer una dinámica madura por el bienestar de la hija que comparte con el futbolista. "(Rodrigo) me dice sorprendido: ‘¡Cómo la ama!’, en referencia al cariño que Mía siente por Anthony", señaló Paredes, destacando el vínculo afectivo que Aranda ha desarrollado con la pequeña.

Melissa también dejó claro que hoy en día existe una convivencia cordial entre ambos hombres, algo impensable hace unos años, tras el recordado ampay difundido por Magaly Medina. Para la actriz, lo más importante es que su hija no se vea afectada por los rencores del pasado. "Tienen que hacerlo, porque si ellos no están bien, Mía se va a sentir mal", afirmó, subrayando que, actualmente, la prioridad de todos los involucrados es el bienestar emocional de la niña.