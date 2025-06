Yaco Eskenazi no oculta su felicidad con Natalie Vértiz y así lo dejó ver en recientes declaraciones, donde se mostró más enamorado que nunca. El ex conductor de televisión aseguró que su relación atraviesa una etapa inmejorable y que no existe motivo alguno para que sea protagonista de un escándalo. “No me van a ampayar, no tendría por qué, estoy tranquilo y contento”, afirmó tajante.

Yaco Eskenazi destacó que su esposa sigue robándole suspiros y que no hay tentación capaz de hacerlo tambalear. Para él, la belleza de Natalie Vértiz es un factor que lo mantiene rendido. “¿Si hay tentaciones? No hay. De verdad que es bien difícil encontrar a una tentación cuando tienes a una esposa que cada día se pone más rica”, dijo entre risas, reconociendo que su admiración por ella va en aumento.

Foto: Instagram

Yaco Eskenazi se derrite por Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi reveló que Natalie Vértiz se ha enfocado en su bienestar físico desde hace varios meses, y que los resultados lo tienen más que fascinado. Según contó, la ex Miss Perú empezó un nuevo régimen con un especialista en nutrición y ha logrado una figura que él califica como "más rica del que tenía hace 5 años". Para él, ver a su esposa evolucionar también es motivo de admiración.

Yaco Eskenazi resaltó que la complicidad que mantiene con Natalie Vértiz se refleja en cada espacio de su vida, no solo en redes sociales. La pareja, que comparte dos hijos, continúa posicionándose como una de las más estables de la escena local. Sus constantes muestras de cariño y respeto mutuo reafirman un vínculo que va más allá de lo superficial.

El pasado oscuro de Yaco Eskenazi

Yaco Eskenazi también hizo una revelación que sorprendió a muchos: antes de conocer a Natalie, no sabía lo que era la fidelidad. En entrevista con Magaly Medina, confesó sin filtros que fue “muy mujeriego” y que en ese entonces le costaba mantener el compromiso con una sola persona. “Era infiel, nunca en mi vida fui fiel. Me creía capaz de conquistar a quien me diera la gana”, expresó.

Yaco Eskenazi admitió que su imagen actual como hombre de familia contrasta con la versión de sí mismo que dejó atrás. Aunque siente algo de pudor al escuchar elogios, reconoce que Natalie fue quien le cambió la vida. “Estoy casado con una Miss, con una reina”, dijo orgulloso, y agregó que la constancia y crecimiento personal de su esposa es lo que más lo motiva a seguir mejorando.