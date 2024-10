La talentosa Kiara Lozano, una de las voces principales del reconocido grupo de cumbia Corazón Serrano, ha causado gran sorpresa entre sus seguidores al revelar la verdadera naturaleza de su relación con las demás integrantes de la agrupación. Durante una reciente live de TikTok, Lozano fue contundente al afirmar que, a pesar de compartir escenarios y proyectos, no considera a ninguna de sus compañeras como amigas. Esta declaración ha generado revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos del grupo no han tardado en expresar sus opiniones al respecto.

La inesperada confesión de Kiara Lozano arroja luz sobre la dinámica interna de Corazón Serrano, uno de los grupos de cumbia más populares del Perú. Aunque han demostrado una gran química en el escenario y logrado mantenerse en el gusto del público por años, esta revelación ha desatado interrogantes sobre cómo estas relaciones personales podrían influir en el futuro del grupo. Los seguidores ahora se preguntan cómo afectará esta falta de amistad entre las integrantes a la cohesión y el éxito de la banda, que hasta ahora ha demostrado ser una de las más sólidas del género.

Kiara Lozano de Corazón Serrano habla de la relación del grupo

Kiara Lozano fue muy honesta al hablar sobre su relación con las integrantes de Corazón Serrano, expresando que, aunque mantiene un trato cordial con ellas, no las considera amigas íntimas. "Muchos me preguntan cómo me llevo con las chicas. Yo no soy amiga de ninguna de las chicas. Son mis compañeras de trabajo. No son mis íntimas", reveló Lozano.

Además, comentó que sus verdaderas amistades se encuentran en la Selva, destacando a su mejor amiga Jazmín, quien la ha acompañado desde la infancia. "Yo tengo mis mejores amigas que están en la Selva y mi mejor amiga se llama Jazmín. Ella conoce mi vida desde que era chiquita y siempre sabe mis problemas, le cuento mis problemas, está conmigo en mis peores momentos. A eso se le llama amigas", agregó la cantante.

Lozano también habló sobre la importancia de mantener un ambiente laboral positivo, sin necesidad de forjar amistades profundas con todos los colegas. "De llevarse bien con todas las personas, por supuesto. Y, si se trata del trabajo, pues tienes que saber lidiar con los compañeros del trabajo positivamente y llevar un ambiente laboral positivo", explicó.

Sin embargo, dejó claro que, aunque no tiene una amistad cercana con ninguna de sus compañeras de grupo, se esfuerza por mantener una relación cordial y profesional. "No somos amigos, íntimos, pinky Friends, nada de eso. No tengo amistad con nadie del grupo, pero sí me llevo bien con todos, porque así tiene que ser en el trabajo", concluyó la cumbiambera, reafirmando su compromiso con la profesionalidad en su entorno laboral.

Kiara Lozano responde a haters por su estado de ánimo en conciertos

Kiara Lozano también se refirió a las críticas que ha recibido sobre su desempeño en el escenario, especialmente a aquellos comentarios que apuntan a que parece estar desanimada o cansada durante sus presentaciones. La cantante fue franca al aceptar que, en ocasiones, el cansancio es inevitable, pero siempre busca cómo manejarlo para no afectar su rendimiento frente al público. "Dicen que me duermo en el escenario. Yo ya les he dicho que si me siento cansada, a mí se me nota, se los juro horrible. Justo en esos 5 segundos de cansancio extremo nos graban", confesó Kiara, refiriéndose a los momentos en que el agotamiento puede ser percibido por la audiencia.

A pesar de estas observaciones, Lozano mantiene una actitud positiva y considera que las críticas pueden ser una herramienta para mejorar su desempeño. "Los comentarios negativos están presentes, pero yo los tomo de manera positiva para poder mejorar. Entonces, por más cansada que esté, voy a intentar que no se me note el cansancio y pueda mostrarme de manera diferente en el escenario. Se los digo tranquila", acotó, dejando claro su compromiso por brindar siempre lo mejor de sí misma a sus seguidores y seguir creciendo como artista.