Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Kiara Lozano, una de las voces más queridas de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre los retoques estéticos que se ha realizado. Con solo 24 años, la artista ha ganado notoriedad no solo por su talento musical en éxitos como 'Mix Zúmbalo' y 'Mix Dina', sino también por su carisma y cercanía con el público.

Frente a los comentarios y preguntas constantes sobre su apariencia física, Kiara Lozano no dudó en responder con sinceridad y desmentir algunos rumores. Aprovechó el espacio para aclarar qué parte de su imagen ha sido intervenida y qué procedimiento eligió tras años de sentir inseguridad por una característica de su rostro.

¿A qué retoque estético se sometió Kiara Lozano de Corazón Serrano?

Durante la transmisión, una de las primeras preguntas que recibió fue sobre sus labios. Kiara Lozano fue enfática: “No, no me he hecho nada en los labios. Mis labios son así, solamente que me los he marcado bien para parecer bocona". Sin embargo, la integrante de Corazón Serrano sí confesó haberse sometido a un procedimiento específico. “Lo único que me he hecho en el rostro es microblading en las cejas, después las carillas, como pueden ver. Y me operé las orejas. Me hice la otoplastía.”, reveló.

Kiara Lozano aprovechó la oportunidad para profundizar sobre esa decisión, explicando que desde hace años arrastraba una fuerte inseguridad relacionada con sus orejas, lo cual afectaba incluso su forma de presentarse en público: “Gracias a Dios no me he hecho ninguna operación médica, ni nada por el estilo, solo me he hecho la otoplastia. ¿Se acuerdan de que yo les dije que mi mayor inseguridad siempre eran mis orejas? Por eso nunca me gustaba hacerme peinados que se muestren mis orejas y esas cosas, entonces vi la oportunidad de hacerme la otoplastia, que yo la había investigado de hace mucho tiempo y entonces me las hice con un amigo y pues aquí están.”

Este procedimiento quirúrgico, conocido como otoplastia, se realiza para corregir la forma o posición de las orejas, y en el caso de Kiara fue una intervención que la ayudó a sentirse más segura de sí misma. La respuesta sincera de Kiara Lozano generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su autenticidad y valentía.