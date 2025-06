En la edición del 19 de mayo de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina aseguró que Edison Flores y Ana Siucho se encontrarían distanciados. Según la periodista, una reciente publicación de la esposa del futbolista, en la que aparece con un misterioso acompañante, sería una señal de que la pareja ya estaría separada.

Durante el programa, Magaly mostró una fotografía que la doctora reposteó en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen aparece junto a un hombre peruano identificado como Elías Brito. “Personas extraordinarias que llegan a nuestras vidas sin previo aviso, creando lazos inquebrantables. Aún lo estamos descifrando”, escribió él en la publicación original.

Magaly Medina sugiere que Ana Siucho ya lleva una vida de soltera

Durante su programa, Magaly Medina comentó que Ana Siucho, estaría en todo su derecho de salir con otras personas, ya que, según registros migratorios, Edison Flores no la habría visitado desde hace varias semanas. La última vez que fueron vistos juntos fue a finales de mayo, cuando el futbolista estuvo en Argentina por un partido de la selección, ocasión en la que se les vio en compañía de sus hijas.

“¿Qué estarán descifrando? Ella puede descifrar cualquier cosa porque es una mujer prácticamente soltera. Ella vive en Estados Unidos, mientras su esposo el Oreja Flores vive acá y trabaja acá. Y que hayamos revisado su salidas y entradas al país. No va a verla a los Estados Unidos hace mucho tiempo”, señaló la conductora, dejando entrever un distanciamiento evidente entre la pareja.

Magaly Medina afirma que Ana Siucho y Edison Flores ya no conviven

Además, recalcó que es evidente que la doctora y el futbolista ya no conviven como una pareja casada y fue contundente al señalar que, si realmente quisieran verse, lo harían. “Cada uno está por su lado, no están conviviendo juntos y eso hace que la especulación sea rápida (...). Un matrimonio así a la distancia, sin verse, no funciona. Miami está aquí cerquita (...) Donde no hay ganas, no hay amor, donde no hay interés, no hay amor”, expresó Magaly.

Finalmente, Magaly Medina sostuvo que tanto Ana Siucho como Edison Flores estarían llevando vidas separadas, pese a seguir casados legalmente. “Ana Siucho hace vida soltera y no solo que lo podamos ver con un amigo, dos o tres amigos. Total, él también salió en verano a pasear en yate con amigos y amigas. Yo creo que ambos ya pueden hacer la vida que quieren”, comentó la conductora, dejando entrever que la relación entre ambos estaría completamente rota.