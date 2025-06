Pamela López cuestiona si Christian Cueva dice la verdad sobre su salario en Emelec: "Tengo mis dudas"

Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, volvió a referirse públicamente a la disputa legal que mantiene con el jugador. Aseguró que, desde que se separaron, él no ha cumplido con el pago de la pensión alimentaria correspondiente a sus hijos.

Según declaró la influencer durante una reciente conferencia de prensa, teme que el deportista esté ocultando el verdadero monto de su salario actual en Emelec, club ecuatoriano al que se unió hace poco, lo cual podría impactar directamente en los derechos económicos de sus menores hijos.

¿Qué dijo Pamela López sobre Christian Cueva?

Ante la consulta sobre si considera posible que Cueva declare un ingreso inferior al real con el objetivo de reducir la pensión, López no descartó esa posibilidad y afirmó tener motivos para dudar de sus intenciones. “De todo corazón y con toda honestidad te digo: yo la pensaría. Tengo mis dudas, porque, si ya ha sido capaz de crear estas artimañas de depositarme en el Banco de la Nación un monto que no llega a mi cuenta ni a la de mis hijos, quienes lo necesitan desde hace un año, entonces él es capaz de todo”, expresó.

En la misma línea, Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, prefirió no precisar si solicitarán un incremento en la pensión alimentaria ahora que el jugador cuenta con un nuevo contrato. No obstante, dejó en claro que, en caso de que Cueva se niegue a llegar a un acuerdo, tomarán medidas más severas: “Si no quiere conciliar, entonces se acabó el recreo”, señaló con firmeza.

La trujillana también hizo un llamado público al futbolista para dejar de lado cualquier resentimiento y pensar en el futuro de sus hijos: “Nos sentamos y conciliamos. Fumamos la 'pipa de la paz' por nuestros tres menores hijos. La persona inteligente y sabia hace eso”, expresó. “Te estoy invitando en todos los canales a que, por favor, deseches tu orgullo por el bienestar de tus tres hijos”.

¿Cuánto sería el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Christian Cueva fue oficializado como nuevo refuerzo de Emelec el pasado 14 de junio, luego de desvincularse de Cienciano. De acuerdo con el portal Bolavip, el volante peruano percibiría un salario mensual de US$25.000, cifra muy superior a la que ganaba en su anterior club. Además, trascendió que habría pagado US$75.000 para concretar su llegada al equipo ecuatoriano.

En medio del conflicto, López insistió en que el futbolista debe priorizar el bienestar de sus hijos y dialogar para llegar a una conciliación. A comienzos de junio, lo acusó de desentenderse tanto emocional como económicamente de sus tres hijos, e incluso mencionó su intención de divorciarse legalmente, aunque aseguró que Cueva aún no acepta la separación formal. “Ya me quiero divorciar para poder hacer mi vida tranquila y en paz. (Falta) que él acepte el divorcio. Él se debe sentar a conciliar alimentos, régimen de visita y todo eso”, manifestó.

Finalmente, Pamela López denunció que, desde la separación, no ha recibido ningún monto por concepto de pensión alimentaria, situación que considera lamentable. “Cero (de pensión). Eso es lo más preocupante y triste. En medio de este show mediático, mis tres hijos siguen sin percibir alimentos. Eso lo pinta de cuerpo entero a él y a las personas que lo acompañan”, declaró en el programa 'América espectáculo'.