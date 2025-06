Manuel Turizo brilla junto a Shakira en Miami y revela detalles para su show en Lima: “Emocionado de volver”

Manuel Turizo se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. El artista colombiano, que recientemente compartió escenario con Shakira en Miami, continúa consolidando su lugar en la música latina gracias a su versatilidad, carisma y capacidad para conectar con el público. Con millones de oyentes en plataformas digitales y una gira internacional en marcha, Turizo sigue llevando su propuesta a nuevos niveles, fusionando sonidos tropicales con lo urbano.

En conversación con La República, el cantante expresó su profundo agradecimiento hacia el público peruano y adelantó detalles de su esperado concierto del 12 de agosto en Lima, como parte del ‘201 Tour’. “Vamos a montar un apartamento en el escenario”, comentó emocionado sobre el innovador concepto escenográfico del show. Además, habló sobre su rutina de preparación física y emocional para las giras; cómo surgió su presentación con Shakira en el Hard Rock Stadium; su interés por explorar géneros como el bossa nova y el funk brasileño; y la satisfacción que le produce cada paso en su carrera: “Siempre que regreso a Perú es un pasito más”.

—Cada vez que regresas a Perú, los escenarios son más grandes y el cariño del público se siente más fuerte. ¿Qué significa para ti ver cómo ha evolucionado tu conexión con los fans peruanos a lo largo de los años?

—Agradecido hasta la muerte con Perú, con toda la gente que me ha dado cariño. Desde la primera vez que fui, me esperan en el aeropuerto, me reciben, me hacen barras, me hacen sentir muy querido. El cariño es indescriptible, y siempre va a ser una alegría poder volver. Como tú dices, gracias a Dios, cada vez que vamos es un paso más adelante. Siempre es un poquito más grande. Y más allá de que disfruten la música, para nosotros, que trabajamos y nos levantamos todos los días por este proyecto, es un logro grandísimo ver que esto sigue creciendo y que cada vez hay más personas conectando con la música y disfrutando con nosotros. ¿Qué te puedo decir? Súper feliz, emocionado de volver a cantar allá en Lima con ustedes.

—Has tenido muchos éxitos y has incursionado en varios géneros, pero ¿hay alguno nuevo que te gustaría explorar?

—Me gusta mucho la música brasileña. Me encanta el bossa nova, me encanta el funk. Siento que mezclan muy bien con la música tropical, que es lo que más me gusta. Yo hago mucha música tropical mezclada con lo urbano, y creo que tanto el bossa nova como el funk pueden encajar muy bien con lo que hago. Eso me gustaría mucho experimentarlo.

—Llevas mucho tiempo recorriendo distintos escenarios alrededor del mundo. ¿Cómo te preparas física y emocionalmente para giras tan intensas?

—Es casi como una concentración deportiva, literal. Me levanto, entreno, ensayo, como bien, duermo bien, descanso. Todo está enfocado en estar bien física y mentalmente. Hay muchas reuniones, detalles, ensayos, cosas por aprobar. Son meses en los que te preparas cuidando cada detalle hasta que finalmente lo que ustedes ven se monta en el escenario. Estoy emocionado, con un poco de miedo también, pero con muchas ganas.

—¿Y cuál es esa sensación cada vez que entras al escenario, escuchas a los fans gritando...? ¿Qué pasa por tu cabeza?

—El corazón se acelera. Hay una parte del cerebro que se desconecta y solo existe ese momento. No piensas en otra cosa. Estás tan concentrado que es como si una canción durara un segundo. Todo pasa muy rápido.

—Te presentaste con Shakira en Miami y frente a 90.000 personas. ¿Cómo recibiste esa invitación y qué significó para ti volver a compartir escenario con ella?

—Desde que empezó su gira estuvimos hablando sobre eso. Que si la acompañaba en un show en Charlotte, que si en Boston... pero no pudimos coincidir porque yo estaba en ensayos para mi tour. Finalmente pudimos concretarlo en Miami. Literal, fue por WhatsApp: “¿Qué vas a hacer esta fecha?” Y yo le dije: “Sí, estoy, hágale”. Le dije a mi equipo que le escribiera al suyo y listo. Tal cual.

—¿Se viene alguna colaboración nueva?

—Sí, hay varias cosas en las que estamos trabajando. Tenemos algo con Javi, que le está yendo súper bien. También lanzamos una canción con Becky hace como quince días. Sacamos una con Ryan Castro que se llama ‘Menos el cora’, y el 12 de junio sacamos otra con Alejandro Sanz. Seguimos lanzando música todo el tiempo. Así arrancamos el tour.

—Después de tanto tiempo de carrera, ¿qué es lo que más te motiva a seguir haciendo música y salir de gira?

—Que me encanta. Me gusta mucho lo que siento cuando hago música. Lo disfruto. Cuando estoy en el estudio o montado en un escenario cantando con la gente, me genera una satisfacción enorme. No me veo haciendo otra cosa. No hay nada que me provoque la misma emoción, la misma adrenalina.

—Y por último, ¿qué pueden esperar los peruanos de este nuevo show?

—Para el 12 de agosto te puedo decir que vamos a mover el apartamento 201 para la Costa 21. Vas a ver un apartamento montado en el escenario. El show es totalmente diferente a lo que han visto estos años que hemos estado cantando allá en Perú. Es algo completamente distinto. Así que están todos invitadísimos. El 201 está con las puertas abiertas para toda mi gente de Perú. Y si no vives en Lima, te estamos avisando con tiempo: el 12 de agosto, aparta tu fecha, viaja, y nos vemos por allá.