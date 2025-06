Tingo María, reconocida como la puerta de entrada a la Amazonía peruana, se alista para recibir a miles de visitantes en la Fiesta de San Juan, que se celebrará el 23 y 24 de junio. Durante estos días, se anticipa una gran afluencia de público local y turistas, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de danzas, platos típicos como el juane, conciertos y diversas expresiones culturales de la región amazónica.



Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Entre los artistas que se presentarán en el Festival San Juan 2025 Tingo María se encuentran Bill Orosco, Los Mirlos, Chechito, La Bella Luz y Orquesta Verónica García. El evento, que también contará con festival gastronómico y show infantil, se realizará el martes 24 de junio, a partir de las 3.00 p.m., en la Playa Tingo. Las entradas están a la venta en Joinnus desde S/21.80.

Artistas como Bill Orosco, Los Mirlos y Chechito se presentarán en el Festival San Juan 2025, que comenzará a las 10:00 a.m. en la Playa Tingo. Foto: difusión

Hablan las estrellas del Festival San Juan 2025 Tingo María



Bill Orosco, quien sorprendió a más de uno al mudarse a Miraflores, se mostró emocionado durante la conferencia de prensa, ya que será su primera participación en el evento. Además, el cumbiambero compartió detalles sobre su entorno familiar, especialmente con su primo Deyvis Orosco. "Con mi familia todo bien. Todo solucionado. Yo sigo mirando para adelante y no a los costados. Un cantante debe dedicarse a la música", afirmó.



Respecto a su experiencia con un caso de extorsión que lo llevó a dejar Collique, Bill Orosco expresó su deseo de que esta situación termine pronto, no solo por el impacto físico, sino también emocional.



Por su parte, Sergio Romero, conocido como 'Chechito', aprovechó la ocasión para pedir perdón públicamente por su reciente escándalo amoroso. “Quiero disculparme una vez más con el público que me sigue, a las chicas. Me toca aprender de esto. Estoy enfocado en mi música, se viene una gira por Estados Unidos, estoy promocionando una nueva canción”, enfatizó el chichero durante la conferencia de presentación del line up de la Fiesta de San Juan en Tingo María.