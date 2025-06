El grupo k-pop Super Junior emocionó a sus fans alrededor del mundo con el anuncio oficial de su esperado Tour Mundial 2025, que celebra sus 20 años de carrera artística. A través de sus redes sociales, el 12 de junio la banda confirmó que Latinoamérica formará parte de esta histórica gira titulada ‘SUPER SHOW 10’, con presentaciones confirmadas en México, Perú y Chile. El fandom ELF ha recibido la noticia con entusiasmo, destacando la conexión especial que el grupo mantiene con sus seguidores latinoamericanos desde sus primeras visitas a la región.

En el caso de Perú, el reencuentro con Super Junior se llevará a cabo en el Estadio San Marcos, donde los miembros Leeteuk, Kim Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Choi Siwon, Ryeowook y Kyuhyun interpretarán sus grandes éxitos como 'One More Time', 'Mr. Simple', 'It’s You' y 'Black Suit'. El espectáculo promete una noche inolvidable, llena de energía, coreografías impactantes y nostalgia, con la participación de miles de fanáticos que han seguido al grupo a lo largo de generaciones.

Super Junior regresa a Latinoamérica por su 20° aniversario: ¿cuándo es el concierto en Perú, México y Chile?

Super Junior regresa a Perú tras su último concierto en 2023, y la emoción entre los fans no se ha hecho esperar. Al igual que en Chile y México, el entusiasmo crece ante la llegada del grupo k-pop para celebrar su 20.º aniversario con la gira 'SUPER SHOW 10'. A continuación, las ciudades y fechas confirmadas.

Super Junior en Perú: concierto el 16 de octubre de 2025 en Lima, Estadio San Marcos

Super Junior en México: concierto 12 de octubre en Ciudad de México, Estadio de los Deportes

Super Junior en Chile: concierto 18 de octubre en Santiago, Movistar Arena

Fechas para el concierto de Super Junior. Foto: Instagram

¿Cuándo y dónde comprar entradas para el concierto de Super Junior en Perú, México y Chile?

Aunque aún no se han anunciado las fechas oficiales para la preventa y venta general de entradas, se recomienda que los fans estén atentos a las plataformas oficiales de Super Junior, donde se revelará toda la información en los próximos días. Basándose en experiencias de conciertos anteriores, es probable que las entradas se vendan a través de las principales boleterías locales en cada país, por lo que los seguidores en Perú, México y Chile deberán estar preparados para asegurar su lugar en este esperado evento.