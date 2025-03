La presentadora de televisión Tula Rodríguez ha sido nuevamente tendencia en redes sociales tras responder a los rumores sobre un presunto romance con su amiga Pilar Arana. En medio de especulaciones, la también actriz recurrió a una popular tendencia de TikTok para desmentir cualquier tipo de vínculo sentimental con su compañera de contenido digital.

Actualmente, Tula Rodríguez y Pilar Arana trabajan juntas en el canal de YouTube 'Pitukoneras', donde generan contenido de entretenimiento y comparten momentos de su día a día. Su cercanía y constantes apariciones en redes sociales alimentaron especulaciones que la conductora de televisión decidió aclarar con humor.

¿Cómo reaccionó Tula Rodríguez a los rumores?

En su cuenta de Instagram, la participante de 'El gran chef famosos' publicó un video junto a Pilar Arana, en el que ambas reaccionan con gestos y expresiones a la pregunta: "¿Son pareja?". La grabación forma parte de una tendencia viral de TikTok utilizada para desmentir rumores de forma divertida.

Si bien Tula Rodríguez ha sido objeto de especulación sobre su vida amorosa en los últimos años tras el fallecimiento de Javier Carmona, esta vez decidió tomar con ligereza los comentarios que surgieron en redes. Su respuesta dejó en claro que la relación con Pilar Arana es únicamente de amistad y compañerismo profesional.

¿Tula Rodríguez quiere volverse a enamorar?

En una entrevista anterior, Tula Rodríguez reveló que ha optado por evitar reuniones sociales debido a la insistencia de su círculo cercano en presentarle posibles intereses amorosos. La conductora confesó que esta situación la incomoda y prefiere mantenerse al margen de ese tipo de presiones.

"Siento presión. Ya no salgo, pues cada vez que lo hago, me dicen: ‘Oye, mira, él es soltero’, ‘Oye, te lo presento’, ‘Mira, te quiere conocer’... Ya siento presión, así que ya no salgo. Eso (amor) va a llegar, pero por ahora no lo pienso, no lo busco ni lo necesito. Me siento bien conmigo, estoy amándome a mí. Si llega alguien y suma, pues bien, pero si no es para sumar, no... Sé que ha pasado mucho tiempo (del fallecimiento de su esposo Javier Carmona), pero todavía me cuesta.”, expresó Tula, de 47 años.