Vania Bludau no oculta su atracción por Austin Palao y le hace ‘picante’ promesa: “Me lo voy a cruzar en algún momento”

Vania Bludau y Austin Palao vuelven a estar en el centro de los comentarios tras intercambiar elogios en público, lo que no hizo más que echarle leña al fuego de los rumores sobre un posible romance. Todo esto ocurre después de que ambos fueran vinculados sentimentalmente tras la fiesta de cumpleaños de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde el programa ‘Amor y fuego’, los ampayó dándose besos.

Aunque Austin negó rotundamente que haya habido algo más que una conversación aquella noche, no cerró del todo la puerta a una posible relación. “Me parece una chica muy linda”, dijo el exchico reality, dejando abierta la posibilidad de que entre ellos pueda pasar algo más.

Vania Bludau se derrite por Austin Palao y no descarta encontrarse con él

Vania Bludau no se guardó nada y respondió a los recientes elogios de Austin Palao con igual entusiasmo. En declaraciones para Trome, la modelo confesó que volvió a prestarle atención al exchico reality durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. “Muy aparte de lo que dijo (…) a Austin lo puse en mi radar nuevamente el día del matrimonio porque yo no me acordaba mucho del hermanito de Said”, contó entre risas.

Pero eso no fue todo. Vania dejó claro que Austin le parece mucho más que simpático: “Está superlindo, me parece un chico muy correcto, no sé si lo es, pero me parece y espero que sí”, dijo, sin ocultar su interés.

Finalmente, la influencer reveló que no descarta un próximo encuentro con el menor de los Palao y le hizo una promesa. “De hecho que me lo voy a cruzar en cualquier momento, en Lima o Miami, porque veo que también viaja para allá”, señaló, dejando entrever que esta historia podría seguir sumando capítulos.

Austin Palao no cierra la puerta a un romance con Vania Bludau

Austin Palao volvió a referirse a los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Vania Bludau, y esta vez lo hizo luego de que su cuñada Alejandra Baigorria opinara a favor de una posible relación entre ambos.

"Mi cuñada es lo máximo (…) En verdad no ando pensando en estar con alguien para ser honesto. Igual esas cosas creo que no se buscan, simplemente se dan", comentó el exchico reality en diálogo con ‘Amor y fuego’, dejando abierta la posibilidad de que algo más pueda surgir.

Sin descartar nada, Austin añadió: "De suscitarse, de estar en un ambiente en donde nos podamos explayar un poco más, conversando, quién sabe", dejando entrever que no le cierra las puertas a la posibilidad de conocer mejor a Vania.

Cabe recordar que semanas atrás, el propio modelo ya había elogiado a Bludau en el mismo programa. "Es una chica muy linda y tenemos amigos en común", declaró en aquella ocasión. Y ante la pregunta de si se daría un beso con ella, respondió entre risas: "No lo sé, el futuro es incierto".