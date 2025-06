Francisco Javier Cavero, conocido médico veterinario y defensor del bienestar animal, sorprendió a los televidentes durante su visita al programa 'América hoy' al anunciar que su reconocida cadena de clínicas veterinarias llegará a su fin. Pancho Cavero explicó que tomó esta decisión como parte de un cambio profundo en su enfoque profesional, el cual ahora estará orientado a fortalecer los lazos entre los animales y los seres humanos.

El anuncio se dio luego de que el programa presentara el caso de Lidia, una defensora de los derechos de los animales que ha acogido a decenas de perritos abandonados y que solicitaba apoyo para continuar con su labor solidaria. Conmovido por la historia, Pancho no dejó pasar la oportunidad para hacer pública su decisión sobre el rumbo de su cadena de clínicas veterinarias.

Pancho Cavero revela cambio radical sobre el futuro de sus clínicas veterinarias

Pancho Cavero anunció en 'América hoy' el cierre definitivo de su conocida cadena de clínicas veterinarias, dando paso a un nuevo concepto que, según explicó, va más allá del cuidado clínico de animales. “La clínica veterinaria Pancho Cavero ya no existe más. Estoy transformando un nuevo concepto, justamente para crear vínculos. Ya no quiero atender solo perros y gatos, sino cuidar de los vínculos”, expresó con convicción. Asimismo, señaló que las antiguas sedes en Barranco, San Borja, Lince y San Juan de Miraflores ya no están asociadas a su imagen ni reflejan su esencia profesional.

El médico veterinario, esposo de la actriz Ximena Díaz, también adelantó que pronto su nueva propuesta será conocida bajo el nombre de 'Pet Experts', una iniciativa con un enfoque más humano e integrador. Tras su emotivo anuncio, Janet Barboza no pudo contener su emoción y se acercó a abrazarlo. “Qué increíble es encontrar personas como tú, Pancho”, le dijo visiblemente conmovida.