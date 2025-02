La actriz Ximena Díaz manifestó su intención de posponer el uso de la tecnología en sus hijos, con el objetivo de fomentar el desarrollo de habilidades alternativas. La madre considera que esta estrategia les permitirá adquirir competencias que van más allá de las que ofrece el entorno digital.

Ximena Díaz se animó a hablar sobre su faceta como madre, de los dos hijos que tiene junto con su pareja Pancho Cavero, sorprendiendo al confesar el particular estilo de crianza que aplica para los menores.

¿Qué tipo de crianza tiene Ximena Díaz?

En una reciente entrevista con el podcast ‘Mamá 24/7’, la actriz Ximena Díaz reveló por qué ha tomado la decisión de distanciar a sus hijos de la tecnología en la medida de lo posible. Para lograrlo, la actriz ha optado por no proporcionarles ciertos dispositivos electrónicos, incluyendo el teléfono celular.

“Cada familia es un mundo, pero yo soy una pesada y a mis hijos no les he dado iPad ni celular. De hecho, me aguanto viajes de cuatro o cinco horas y me digo: ‘¿Por qué no les doy celular y me desestreso un poco?’”, mencionó la artista en su entrevista.

Según la explicación de Ximena Díaz, le preocupa que los pequeños estén inmersos en el mundo digital, aunque detalló que tampoco es muy extremista y sus hijos tienen un horario establecido para ver algunos dibujos animados.

“No me gusta mucho la tecnología, así que trato de retrasársela lo más que puedo. Tampoco soy un ogro, porque miran sus dibujitos y tienen un horario, pero me preocupa mucho el mundo de ahora, que gira siempre en torno a esto (hace el gesto de usar el celular”, agregó al respecto.

No duerme con su pareja

Por otro lado, Ximena Díaz en su entrevista detalló que al pasar tantas horas al día en su trabajo, prefiere por las noches dormir con sus hijos y eso la ha alejado de su pareja Pancho Cavero.

“Como se meten a la cama, al final él se termina durmiendo como que en el cuarto de al lado y a veces me dice: ‘Pucha, ¿y mi cuarto?. Me pasa que como yo trabajo, me encanta que se duerman conmigo. No dormimos juntos (con Pancho)”, destacó.