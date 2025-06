Madre de Ale Fuller expone fuerte conversación con Pablo Heredia por amorío con su hija: "Me recontra asusté"

Ale Fuller ha estado en boca de todos en los últimos días, tras las revelaciones de Pablo Heredia el último domingo en 'El valor de la verdad'. Ante toda este lío mediático, la madre de la actriz, Daniela Doberti, salió en su defensa y se comunicó desde Estados Unidos con 'Amor y fuego' en vivo, para desmentir lo dicho por el argentino en el 'sillón rojo'. "Él les doblaba la edad y pienso que todo empieza también por ahí. En primer lugar, no se debió de meter con ninguna", expresó.

Asmismo, reconoció que al inicio de la relación entre su hija y el ex 'Rebelde way', ella tuvo demasiado temor, por lo que optó por tener una tensa conversación con el argentino. "Yo me recontra asusté y tuve una conversación bien seria con él, de advertencia, de decirle cuáles eran sus intenciones, y otras cosas", detalló en la entrevista.

Madre de Ale Fuller habla sobre Pablo Heredia

Luego de la conversación con Pablo Heredia sobre sus verdaderas intenciones con Ale Fuller, Daniela Doberti, madre de la actriz, reconoce que el actor argentino tuvo un buen comportamiento con ellas e incluso conoció a la familia de la 'quinceañera'. “Y bueno, poco a poco lo fuimos conociendo y sí se comportaba bien, le abrimos la puerta de nuestra casa, entró a la familia y todo lo demás, se comportaba bien en ese tiempo”, agregó.

Asimismo, hizo una pequeña referencia a la canción 'Amor infinito', tema que Pablo Heredia reveló que le dedicó a Ale Fuller, cuando en realidad lo quería hacer con Flavia Laos. Para la madre de Ale, las especulaciones en torno a la relación que tuvo la actriz con el argentino deben parar y no piensa darle más espacio para que siga dañando la reputación de Fuller.

"Lo de la canción también y bueno... no quisiera darle más cabida a lo que ha declarado porque es darle más tribuna a él. Siento que no debe ser así, que ya debemos ponerle punto final porque creo que él único que está ganando es él. Todo lo que él dijo trae cola", sentenció.