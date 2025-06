Flavia Laos rompió su silencio y reveló detalles sorprendentes sobre la breve relación entre Pablo Heredia y Mayra Goñi, en una entrevista exclusiva para 'La noche habla'. Durante la charla, Flavia no dudó en exponer cómo la cantante peruana vivió con mucha ilusión su breve romance con el actor argentino, un vínculo que según Laos, terminó afectando emocionalmente a Mayra. Según su relato, Mayra llegó a llorar por la relación, complicando aun más la situación.

Flavia Laos también aprovechó la oportunidad para hablar sobre lo sucedido en el programa 'El valor de la verdad', donde Pablo Heredia dio su versión de los hechos. Entre secretos y revelaciones, la entrevista dejó claro que los sentimientos involucrados fueron más profundos de lo que inicialmente se pensaba.

Flavia Laos cuenta detalles inéditos de la relación entre Pablo Heredia y Mayra Goñi

Flavia Laos reveló en 'La noche habla' el 9 de junio, detalles nunca antes contados sobre lo que realmente sucedió entre las chicas de 'Ven, baila, quinceañera' (Ale Fuller, Mayra Goñi y ella) y el actor argentino Pablo Heredia. Flavia explicó que la relación con Mayra fue efímera y aclaró que no fue la causa de la discordia entre Heredia y Fuller, sino que ocurrió antes de esa situación.

Flavia Laos también confesó que Mayra Goñi se mostró profundamente interesada en Pablo Heredia, hasta el punto de enamorarse de él. "La enamoró y lloraba por él", dijo Flavia de manera contundente, señalando la actitud de Heredia como responsable del sufrimiento emocional de la actriz.

Flavia Laos confirma que Mayra Goñi no fue la tercera en discordia en la relación de Pablo Heredia y Ale Fuller

Flavia Laos fue clara al desmentir los rumores que señalan a Ale Fuller como tercera en discordia entre la relación de Mayra Goñi y Pablo Heredia. Durante su intervención en 'La noche habla', la actriz reveló que, en la época en la que se dio el breve romance entre Mayra y el actor argentino, Ale tenía una relación sentimental con otra persona. “Ale tenía novio, cada uno estaba en lo suyo. Recién habíamos empezado la novela ('Ven baila quinceañera'). No eran y no éramos supercercanos en ese entonces”, afirmó la 'rubia', dejando en evidencia que no existía un vínculo estrecho entre las actrices.

Flavia no solo defendió a su amiga, sino que también cuestionó la forma en la que Pablo Heredia intentó minimizar su vínculo con Mayra. “No sé qué tan amigas eran en ese momento, recién empezaba la novela. Ese no es el tema, el tema es que Pablo quiso minimizar el hecho de que no tuvo nada con Mayra y eso fue lo que me molestó”, expresó.