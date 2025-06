Israel Dreyfus, exchico reality y modelo, reapareció para aclarar su polémica participación en el podcast 'Good Time', donde fue protagonista de un tenso momento con Laura Spoya. La entrevista generó una fuerte ola de comentarios en redes sociales y medios digitales, luego de que la exreina de belleza confirmara públicamente su divorcio con Brian Rullan apenas un día después de la emisión.

La situación llamó la atención del público cuando Israel Dreyfus le preguntó en vivo a Laura Spoya si aún continuaba con el padre de sus hijos, provocando que ella se pusiera notablemente nerviosa. Según explicó el modelo, su intención nunca fue exponerla, sino responder en el mismo tono en que se desarrollaba la conversación. “Fue una respuesta en base… o mejor dicho, del mismo calibre a la pregunta”, comentó ante las cámaras de 'Amor y fuego'.

¿Qué dijo Israel Dreyfus sobre la salida de Laura Spoya?

Durante sus declaraciones para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Israel Dreyfus dejó en claro que todo se trató de un malentendido, y negó haber asegurado que Laura Spoya tenía un vínculo con su productor Abneer Robles, como algunos interpretaron tras el podcast. “Ahí hubo un trabalenguas. Es como que yo la vi a ella con su amiga, a la hora que digo: ‘Yo los vi’ es porque había un grupo que también conocía y Abneer me dice así (que no diga eso), se me salió el nombre de Abneer y la barajé”, aclaró entre risas.

Además, el también influencer explicó que la pregunta que generó incomodidad en Laura Spoya fue consecuencia de un intercambio anterior. Según relató, fue ella quien le preguntó si había pensado en “estabilizarse” sentimentalmente, y su respuesta —que estaba al borde del divorcio— fue simplemente para seguir el tono del diálogo. “Lo que pasa es que era vox populi, ¿no? Y yo se lo pregunté como quien no quiere la cosa, como haciendo tema de conversación en el streaming”, agregó.

En su defensa, Israel Dreyfus señaló que no actuó con malicia y dejó un mensaje claro para futuras apariciones en pódcast: “Si me van a decir que no tengo que decir algo que me lo digan con anticipación, no pueden decirme en el momento, pero bueno, no ha sido con afán de hacer sentir mal”, subrayó el modelo, evidenciando que no pretendía generar problemas para la exMiss Perú.