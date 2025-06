Laura Spoya cuenta que ya no duerme sola tras su divorcio con Brian Rullan: "Vemos Netflix juntos"

La modelo y presentadora Laura Spoya sorprendió a sus seguidores al confesar que, a pocas semanas de haber confirmado su divorcio con Brian Rullan, ya no duerme sola. En un episodio reciente de su podcast Good Time, la ex Miss Perú explicó que ahora comparte su cama con su gato Eugenio, su nueva compañía en esta etapa de cambios personales.

La revelación causó gran impacto en redes sociales, donde muchos seguidores mostraron interés por conocer cómo atraviesa este momento delicado. Esta noticia se da en el marco de un proceso emocional complejo para Spoya, quien se mostró visiblemente afectada al anunciar el fin de su matrimonio. En este contexto, su gato Eugenio se convirtió en un apoyo fundamental para enfrentar el día a día y sus noches de soledad.

Laura Spoya confirma que ya no duerme sola tras su divorcio con Brian Rullán

En menos de un mes después de formalizar su separación de Brian Rullan, Laura Spoya confirmó que su vida personal cambió radicalmente y ahora disfruta de la compañía de un ser inesperado: su gato Eugenio. En su podcast, la conductora aclaró las dudas que surgieron luego de que reapareciera en Good Time junto al felino, respondiendo con claridad a los comentarios negativos relacionados con la superstición que rodea a los gatos negros.

“En dos días, los que comentan tonterías… ya la tiene. Duerme conmigo, en mi cama, tapado y conmigo. Bien cenado, tapadito, con olor a lavanda (…) Vemos Netflix juntos, ayer hemos visto una serie buenaza”, relató Spoya, asegurando que el animal recibe todos los cuidados necesarios y comparte un espacio de confort en su hogar.

El difícil momento de Laura Spoya tras anunciar su separación

El proceso de divorcio con Brian Rullan no solo marcó un antes y un después en la vida sentimental de la modelo, sino que también la llevó a enfrentar duras críticas y un desgaste emocional visible. Durante su participación en el programa 'Al Sexto Día', Laura Spoya no pudo ocultar su tristeza y manifestó sentirse extenuada, razón por la cual decidió retirarse temporalmente del set.

“Me voy a retirar, porque no me siento bien, me siento muy extenuada. Me encantaría poder quedarme, pero es complicado saber que debo permanecer aquí”, confesó con la voz quebrada. Su compañero, Gerardo Pe, intentó animarla, pero la modelo hizo énfasis en la necesidad de tomarse un tiempo para sanar. “Necesito tiempo para curar, mi corazoncito está herido”, agregó, mostrando la vulnerabilidad que vive en esta etapa post separación.