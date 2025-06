La modelo Korina Rivadeneira, de 33 años, sorprendió al revelar detalles desconocidos de su vida matrimonial con el piloto Mario Hart. En una entrevista con Trome, la influencer aseguró que, durante los primeros años de su relación, enfrentaron momentos tan difíciles que incluso llegó a abandonar su hogar. Además, confesó que una tercera persona intentó entrometerse en su matrimonio, situación que fue superada con diálogo y terapia de pareja.

La pareja, que lleva nueve años de relación, se ha convertido en una de las más mediáticas del espectáculo peruano. Sin embargo, detrás de la imagen de estabilidad y éxito, ambos han atravesado fuertes crisis que, según la exintegrante de 'Esto es guerra', les sirvieron para madurar y consolidar una relación basada en el respeto y la comunicación.

Las crisis en el matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart

Korina Rivadeneira reveló que durante los primeros años de su relación con Mario Hart vivieron momentos difíciles que los pusieron al borde de la ruptura. “Hemos pasado por la crisis de los 4 años, de los 7 años, tal cual. Es bueno que se presenten porque nos hace autoanalizarnos y ver en qué podemos mejorar”, explicó. Las diferencias entre ambos fueron determinantes: “Somos como el agua y el aceite. Somos extremos en cuanto a lo que sentimos o pensamos”.

La actriz también confesó que, al inicio del noviazgo, llegó a abandonar el hogar que compartía con el piloto por diez días. “Tiré la toalla porque soy explosiva y él mucho más tranquilo. Me fui de la casa y estuve diez días quedándome en la casa de mi amiga, pero fue al inicio”, recordó. Para superar estas tensiones, ambos optaron por asistir a terapia de pareja, una decisión que considera fundamental: “El matrimonio es un trabajo arduo y de largo aliento. Tener una persona mediadora nos ayudó mucho”.

Uno de los momentos más delicados fue cuando una persona externa intentó interferir en la relación. Sin brindar nombres ni mayores detalles, Korina Rivadeneira comentó: “Era muy insistente, pero gracias a Dios se pudo superar rápidamente”. Pese a este episodio, aseguró que su relación con Mario se basa en la confianza y el respeto mutuo, descartando prácticas invasivas como el control mediante GPS.

Asimismo, fue tajante al hablar de la fidelidad: “Si no sabemos comunicarnos con respeto, el amor se disuelve en un abrir y cerrar de ojos”. Añadió que no perdonaría una traición, ya que considera la lealtad un valor fundamental en su vida conyugal: “La fidelidad es un valor no negociable en nuestro matrimonio”.

En cuanto a la posibilidad de tener más hijos, la pareja ha optado por postergar ese deseo debido a las responsabilidades actuales. “Aunque nos gustaría, por ahora no podríamos con todo lo que tenemos encima y las metas que queremos alcanzar”, señaló Rivadeneira.