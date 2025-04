Tras la salida de Aldo Miyashiro de América, se dio un inesperado reencuentro con Beto Ortiz que trajo de vuelta la nostalgia de su etapa en 'Enemigos íntimos'. Este último miércoles 16 de abril, el ‘Chino’ cerró su ciclo en el programa 'Ocho locos' y, pocas horas después, sorprendió al aparecer en redes sociales junto a Ortiz, dejando en evidencia que, pese al paso del tiempo, su relación tanto profesional como personal sigue vigente.

Este acercamiento ha despertado rumores sobre una posible colaboración entre ambos, aunque por ahora no se ha anunciado ningún proyecto televisivo conjunto. En ocasiones anteriores, Miyashiro había asegurado que volver a trabajar con Ortiz sería complicado por sus agendas individuales. No obstante, este nuevo encuentro podría señalar una posible apertura a futuras iniciativas.

Aldo Miyashiro y Beto Ortiz reavivan la nostalgia con intrigante publicación

A través de una colaboración en Instagram, Beto Ortiz y Aldo Miyashiro sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos en una imagen que rápidamente generó revuelo. En la foto, Ortiz se muestra al frente con una sonrisa y un gesto desenfadado —manos levantadas y hombros encogidos—, mientras Miyashiro, desde atrás, coloca sus manos sobre los hombros de su colega con una expresión divertida. La publicación estuvo acompañada de un intrigante mensaje: “¿Y si volvemos?”, lo que desató especulaciones sobre un posible reencuentro televisivo.

Este acercamiento llega justo después de que Aldo Miyashiro cerrara una etapa en su carrera al despedirse de su programa 'Ocho locos', este 16 de abril en América Televisión. El conductor agradeció al público y al equipo, señalando que iba a tomarse un descanso. Sin embargo, la publicación con Beto Ortiz parece una señal que muchos interpretan como una pista de un futuro regreso en pantalla.

Como se recuerda, Miyashiro y Ortiz debutaron como dupla en 'Enemigos íntimos' en 2008, por la señal de Frecuencia Latina. Su química, basada en personalidades contrastantes y debates intensos sobre espectáculos, política y actualidad, los convirtió en una fórmula televisiva exitosa. Tras la salida de Ortiz por decisiones del canal, Miyashiro también se alejó del programa en señal de lealtad. Más tarde, ambos reaparecieron en Panamericana con 'Enemigos públicos', aunque la dupla se disolvió en 2010 cuando Ortiz fue despedido. Miyashiro continuó hasta 2014. Ahora, más de una década después, su reencuentro ha encendido la nostalgia y el rumor de una posible nueva etapa juntos en televisión.

Aldo Miyashiro se despide de la televisión tras 17 años

El pasado lunes 7 de abril, Aldo Miyashiro sorprendió a su audiencia al anunciar en vivo el final de 'Ocho locos' y su salida definitiva de América Televisión. “Voy a ser corto y conciso porque creo que es lo que corresponde. Hemos tenido una conversación hace una semana con América Televisión y nuestro ciclo en el canal acaba. Así que vamos a acompañarlos hasta el 16, o sea, justo el día de Semana Santa. Miércoles, miércoles 16”, expresó durante la emisión.

Con 17 años ininterrumpidos en la televisión nocturna, Miyashiro explicó que su decisión responde a la necesidad de hacer una pausa. “Después de tantos años, siento que es momento de tomar un descanso. Han sido 17 años intensos y también muy bonitos. Me llevo muchas experiencias y aprendizajes”, comentó, dejando claro que su retiro no es definitivo, sino una transición hacia nuevos desafíos. Sin embargo, no reveló detalles concretos sobre sus próximos pasos.

En su mensaje de despedida, el conductor agradeció profundamente a quienes lo han acompañado en esta etapa, desde su equipo hasta su público fiel. “Gracias a todas las personas que han compartido conmigo en esta etapa, incluso a quienes ya no están o con quienes no nos llevamos tan bien hoy. De todos aprendí algo”, dijo el popular 'Chino' Miyashiro.