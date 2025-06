En una transmisión en vivo, la congresista Sigrid Bazán sorprendió al anunciar que se encuentra embarazada. La revelación se dio durante una conversación con el periodista Nicolás Lúcar, en la que, además, Bazán destacó que está viviendo “una nueva etapa” en su vida junto a su esposo, el empresario y deportista Fabrizio Iparraguirre. La parlamentaria, de 34 años, prefirió mantener en reserva detalles específicos sobre su embarazo, pero se mostró abierta a compartir más información en el futuro.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La entrevista, que inicialmente giraba en torno a la aprobación de la ‘Ley Chlimper 2.0’, fue el escenario donde la congresista confirmó su maternidad, un dato que el medio ya tenía anticipado y decidió abordar hacia el final de la conversación. “Ya pasé la peor parte”, señaló Bazán, quien se mostró serena y agradecida por las felicitaciones recibidas durante la transmisión.

Sigrid Bazán anuncia su embarazo

Sigrid Bazán confirmó en exclusiva para Exitosa que espera a su primer hijo junto a Fabrizio Iparraguirre, con quien se casó en mayo del 2024. Cuando Nicolás Lúcar le preguntó directamente sobre su embarazo, ella respondió: “(No puedo evitar, en algún momento conversamos sobre esto, Sigrid (...), pero entiendo que estás embarazada) Sí, sí, Nicolás. (Te felicito, te felicito por eso) Muchísimas gracias, es una nueva etapa para nosotros.”

Aunque la congresista evitó ofrecer detalles sobre el tiempo de gestación, afirmó: “(¿Cuántos meses?) Mira, ya no estoy tan lejos. Ya pasé la peor parte, pero preferiría no dar detalles de mi vida personal (...) Tú tuviste la primicia de mi matrimonio, Nicolás, así que ya tendré que ir en persona para darte la otra primicia del nombre, del todo”, agregó. Hasta el momento, Sigrid Bazán no ha hecho comentarios públicos en sus redes sociales, ya que busca mantener esta información en privado.

¿Cuántos años se llevan Sigrid Bazán y su esposo Fabrizio Iparraguirre?

La congresista Sigrid Bazán, nacida el 27 de septiembre de 1990, tiene actualmente 34 años, mientras que su esposo, el empresario y entrenador personal Fabrizio Iparraguirre, nació el 17 de julio de 1994 y tiene 30. Esto marca una diferencia de edad de cuatro años entre ambos, siendo Sigrid la mayor en la relación.

Lejos de ser un obstáculo, esta diferencia de edad ha sido irrelevante para la pareja, que ha demostrado una conexión sólida y comprometida desde sus inicios. Su vínculo, originado en el gimnasio donde Iparraguirre trabajaba como entrenador, ha sido una historia de complicidad y admiración mutua, que culminó en una boda privada y significativa, alejada del ámbito político.