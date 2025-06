Milett Figueroa rompió su silencio y habló sobre su situación actual con Marcelo Tinelli, tras los rumores de ruptura que comenzaron a circular en medios y redes sociales. La modelo regresó a Perú a inicios de mayo y ha permanecido en el país por un tiempo prolongado, lo que generó especulaciones sobre una posible ruptura con el conductor argentino.

En medio de estos rumores, Marcelo Tinelli despertó las alarmas con un mensaje en redes sociales que dejó entrever una posible crisis personal. Esto incrementó aún más las especulaciones sobre el futuro de su relación con Milett. La modelo, por su parte, decidió hablar con 'América hoy', donde no solo aclaró su situación sentimental, sino también sus planes a futuro.

Milett Figueroa rompe su silencio sobre su relación con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa regresó a Lima para celebrar el Día de la Madre y desde entonces ha permanecido en Perú, lejos de su pareja, el conductor argentino Marcelo Tinelli. Como se recuerda, la última vez que fueron vistos juntos públicamente fue en el cumpleaños 65 de Tinelli a inicios de abril. “Estoy recargadísima de buenas energías acá en mi país, se extraña siempre”, comentó. Además, dejó abierta la posibilidad de estar trabajando en un nuevo proyecto, lo que podría explicar su estadía prolongada en el país.

Respecto al distanciamiento con Marcelo Tinelli, Milett fue consultada sobre cómo se siente con su ausencia y si él debería estar extrañándola mientras ella se encuentra en Perú. “Bueno, ya el fin de semana estamos volviendo”, afirmó, dando a entender que pronto estarán juntos nuevamente.

Cuando se le preguntó sobre los rumores de una posible crisis en su relación, la modelo se mostró tranquila y dejó claro que no le afectan las especulaciones. “Está bien que especulen siempre lo que quieran especular. Esa es la chamba”. Sin embargo, cuando le preguntaron si estaban más enamorados que nunca, Milett solo respondió: “Estamos bien”.

Milett Figueroa revela la pesadilla que vivió como Miss

A pesar de haber ganado la corona de Miss Supertalent 2016 en Corea del Sur, Milett Figueroa expuso que su experiencia estuvo lejos de ser perfecta. La modelo compartió que sus jornadas comenzaban a las 8 de la mañana y se extendían hasta la noche, con un ritmo agotador. “Nos recogían en un bus, era desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m. Nos explotaron un mes trabajando y sin ninguna paga”, contó en una entrevista con Ouke.

Figueroa explicó que, a pesar de la corta hora libre para comer, la mayoría de las concursantes prefería optar por comida rápida, como un McDonald's, debido a la escasa variedad y calidad de lo que les ofrecían. “Teníamos una hora libre para comer (…) Yo siento que no era lo que yo esperaba. Pensé que íbamos a ir a eventos, pero no todos los días. Era como una cárcel, si no te gustaba la comida, no comías”, dijo.

Esta experiencia, que la dejó completamente agotada, la llevó a decidir no volver a participar en otro certamen de belleza pese a que los expertos la ven como una fuerte candidata al Miss Perú. “Fue una experiencia que no volvería a repetir. Y por una corona, no lo haría”, agregó Milett.