Comisión de Ética recomienda amonestar a Sigrid Bazán con una multa de 30 días, pero blinda a otros congresistas

La Comisión de Ética del Congreso de la República recomendó sancionar a la congresista Sigrid Bazán con una multa equivalente a 30 días de remuneración. El informe final que sustenta esta decisión fue aprobado por la mayoría de los integrantes de dicha comisión parlamentaria, presidida por el congresista de la bancada magisterial, Alex Paredes.

La denuncia contra Bazán surgió luego de que la legisladora calificara al Congreso de la República como "delincuencial" en una publicación en su cuenta personal de X (antes Twitter). Su comentario se dio tras la restitución de la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución Política de 1993. Según el informe, la congresista habría vulnerado los principios de respeto, tolerancia y responsabilidad al emplear dicha expresión, lo que constituiría una ofensa tanto para sus colegas parlamentarios como para la institución legislativa.

PUEDES VER: Doctor Mario Cabani no se presentó en la Comisión de Fiscalización para que responda por operación de Dina Boluarte

La República contactó a Bazán para conocer su postura sobre la sanción. Sin embargo, la congresista evitó adelantar opinión, argumentando que aún no ha sido notificada oficialmente. "La resolución final no me ha sido notificada, así que estoy esperando eso para evaluarla", declaró.

Ahora, el informe final será sometido a evaluación por el Pleno del Congreso, que decidirá si aprueba o no la medida contra Bazán.

PUEDES VER: Santiváñez reclutó a operadores en el Ministerio Público

Comisión de Ética ha favorecido a otros congresistas

La Comisión de Ética Parlamentaria, bajo la presidencia de Paredes, ha mostrado un trato más favorable hacia otros legisladores involucrados en casos de mayor gravedad. Un ejemplo reciente es la decisión tomada respecto a los congresistas Darwin Espinoza, de Acción Popular, y Kira Alcarráz, de Podemos Perú.

Mediante la aprobación de un informe final, la comisión determinó que la denuncia en su contra carecía de fundamento. Ambos parlamentarios fueron cuestionados por un presunto acuerdo entre sus oficinas, que habría implicado la transferencia de una trabajadora del despacho de Espinoza al de Alcarráz, así como la supuesta negociación del voto de esta última cuando formaba parte de la mencionada Comisión de Ética.

Otro caso llamativo es el del congresista José Jerí, miembro de Somos Perú, partido al que pertenece también Paredes. Luego de que se hiciera pública una denuncia por abuso sexual en su contra, Jerí solicitó a la Comisión de Ética que se iniciara una investigación sobre el caso. No obstante, Alex Paredes anunció que no se solicitarían facultades de indagación para recolectar pruebas contra el legislador. En su lugar, se esperará un informe del Ministerio Público antes de tomar una decisión.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.