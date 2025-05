El actor nacional Christian Thorsen, a sus 60 años, sorprendió al anunciar que mantiene una relación sentimental con la joven empresaria Alejandra Castillo, lo que generó revuelo en las redes sociales. Cabe recordar que el popular ‘Platanazo’, ex estrella de la serie ‘Al fondo hay sitio’, fue diagnosticado hace tres años con cáncer de próstata, y según él mismo reveló, los médicos le pronosticaban que no superaría la enfermedad.

Tras hacer público su nuevo romance, el exmodelo recibió felicitaciones de importantes actores de la televisión, así como de usuarios en general que celebraron esta nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, uno de los mensajes que llamó la atención fue la de Mónica Sánchez, la popular ‘charito’ en la producción de América Televisión y exnovia de Christian Thorsen en la ficción como en la vida real.

Mónica Sánchez y sus buenos deseos tras enterarse del noviazgo de Christian Thorsen

Recordemos que Christian Thorsen y Mónica Sánchez protagonizaron un romance en 2010, luego de que ampayados por Magaly Medina. Aunque su relación terminó años después por razones aún desconocidas, ambos lograron mantener una buena amistad. Por esa razón, Sánchez no se hizo problemas en felicitar a su expareja y expresó su alegría por verlo disfrutar públicamente de su vida amorosa.

“Qué hermoso saberte así, mi querido Chris, amando y amado. Te abrazo con el alma y la vida. ¡Vamos siempre por más!”, escribió Mónica Sánchez en la publicación que su exnovio hizo en Instagram anunciando su nuevo romance.

De manera inmediata, Christian Thorsen respondió a los buenos deseos de su expareja: “Moniquita querida, que así sea. ¡Vamos por más! Abrazo del alma también”, compartió el actor, dejando claro que su amistad con Sánchez sigue siendo fuerte, a pesar de que aún no se sabe con certeza qué motivo el final de su relación.

Publicación de Mónica Sánchez al post hecho de Christian Thorsen, quien anunció recientemente su romance. Foto: Instagram.

Mónica Sánchez y la vez que confirmó su romance con Christian Thorsen

Mónica Sánchez y Christian Thorsen fueron ampayados en varias ocasiones por el programa de Magaly Medina, lo que alimentó los rumores sobre su romance en 2010. Sin embargo, en ese momento, ninguno de los dos confirmó la relación. En 2011, Thorsen fue grabado por el mismo programa en Trujillo, acompañado de dos mujeres, lo que generó especulaciones sobre una posible infidelidad hacia Sánchez.

Fue la misma actriz quien rompió su silencio, aclarando que las imágenes no la afectaron, ya que en ese entonces no mantenían una relación sentimental. Sin embargo, unos meses después, en julio de 2012, Sánchez confirmó su romance con Thorsen, aunque a su estilo. “Si me ven con él (Thorsen), bueno, pues, ya es obvio. Si ya tienen las imágenes, ¿qué tanto preguntan? Ya está, sobran las preguntas”, dijo Sánchez sin rodeos.